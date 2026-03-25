Slovakya - Kosova Dünya Kupası Elemeleri maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: 26 Mart maçı, fiyatlar ve daha fazlası

FIFA sıralamasında en alt sırada yer alan ve Dünya Kupası'na katılma şansını sürdüren tek UEFA takımı olan Kosova, 26 Mart'ta Bratislava'da Slovakya ile oynayacağı play-off yarı finalinde hayallerini canlı tutmayı hedefliyor.

Slovakya'nın başkenti Tehelne Pole'de galip gelen takım, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı için Türkiye veya Romanya ile evinde karşılaşacak. Her iki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacak ve biletler hızla tükeniyor.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, yaklaşan Slovakya - Kosova Dünya Kupası eleme maçı için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunuyor.

Slovakya - Kosova Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 26 Mart Perşembe Slovakya - Kosova (20:45) Tehelne pole (Bratislava) Bilet

Slovakya - Kosova Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Slovakya-Kosova maçı biletleri, Aralık ayı başında Slovakya Futbol Federasyonu (SFZ) web sitesi üzerinden satışa sunuldu. Satış iki aşamada gerçekleştirildi.

İlk aşama, 5 Aralık'ta kayıtlı Slovak taraftarlar için başladı. Beş gün sonra, 10 Aralık'ta genel satış başladı.

Ayrıca taraftarlar, ikincil piyasadan da bilet satın alabilirler. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

Slovakya - Kosova Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Slovakya milli takım maçlarının bilet fiyatları, koltuk konumu, paket ve rakibe göre değişiklik gösterebilir.

Resmi kanallardan satın alınabilecek, Kosova ile oynanacak play-off maçı için bilet kategorileri şu şekildedir:

Prime: 49 €'dan başlayan fiyatlarla

49 €'dan başlayan fiyatlarla Kategori 1: 29 €'dan

29 €'dan Kategori 2: 19 €'dan

19 €'dan VIP: 220 €'dan

220 €'dan Sky Box (12 kişi): 3960 €'dan başlayan fiyatlarla

Kosova maçı ve 31 Mart'ta Bratislava'da oynanacak bir sonraki maç için Prime ile Kategori 2 bölümlerinden bilet satın alanlara %10 indirim sunuldu.

Ek bilgi için ilgili ulusal futbol federasyonlarının web sitelerini ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Slovakya - Kosova Dünya Kupası Elemeleri maçından ne bekleyebilirsiniz?

Slovakya, yaklaşan play-off'larda ve Dünya Kupası'nda, eğer o aşamaya kadar ilerleyebilirse, golcü kimliğini yeniden keşfetmeyi umuyor. Eleme grubunu ikinci sırada tamamlamasına rağmen, Francesco Calzona'nın takımı altı grup maçında sadece altı gol attı.

Ancak sahada diğer tarafta, Şahinler'in (Sokoli) sıkı savunması, özellikle evinde büyük bir avantaj olduğunu kanıtladı. Grup son maçında Almanya'ya deplasmanda 6-0 yenilmiş olsalar da, tüm iç saha maçlarını (Almanya maçı dahil) gol yemeden kazandılar ve Ekim 2024'ten beri Bratislava'da gol yemediler.

Slovakya, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndaki tek katılımında unutulmaz bir şekilde eleme turlarına yükselmişti. Ancak bu performansı devam ettiremedi ve son üç eleme kampanyasında play-off aşamasına bile ulaşamadı.

Slovakya bu kez dünya sahnesine geri dönmeyi umarken, Kosova bir mucize yaratarak ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne ulaşmak için çabalıyor. İlk iki eleme kampanyasında (2018 ve 2022) sadece bir maç kazanan Balkan ülkesi, büyük bir sıçrama yaptı ve 2025 yılı boyunca İzlanda, İsveç ve Slovenya'ya karşı deplasman galibiyetleri elde etti.