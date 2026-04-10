Slott, başarısızlığı şöyle açıklıyor: Liverpool, her yıl Premier Lig şampiyonluğuna alışkın değil

Liverpool teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, bu sezon takımın kendisinin yönetiminde gösterdiği performans düşüşünü açıkladı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinde yer alan açıklamalarda Slot, "İnsanların ne yazdığını bilmiyorum ama hepimizin aynı şeyi gördüğüne inanıyorum" dedi.

"Bununla ben ve kulüp sahiplerini kastediyorum... Herkes gözümüzün önünde olanları görüyor ve hepimiz gördüklerimiz konusunda hemfikiriz. Gördüklerimiz ve bunun nedenleri konusunda kesinlikle hemfikiriz" diye ekledi.

"Bu sezonu çok zor hale getiren tüm nedenleri sayabilirim ve bu yüzden aynı fikirdeyiz. Herkes nedenleri görebiliyor, o halde neden onlara her zaman bunları söylemek zorunda olayım? Çünkü bu mazeret uydurmak anlamına gelir ve mazeret uydurmak iyi bir şey değildir" dedi.

"O kadar açık ve net ki herkes görebilir. Eğer belirli nedenlerden dolayı görmek istemiyorsanız, sorun değil. Ama çok açık ve karşılaştığımız tüm sorunları görmek zor değil."

Slot, sezon sonunda ayrılacak olan Andy Robertson'ı da övdü ve onu harika bir oyuncu ve harika bir insan olarak nitelendirdi, ancak İskoçya kaptanı ve Mohamed Salah'ı kaybettikten sonra Liverpool'un bu yaz deneyimli oyuncularla sözleşme yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

Bu konuda Slott şunları söyledi: "Modelimiz tamamen açık. Bu, transferlerde istisna yapamayacağımız anlamına gelmez, çünkü kulüp Wataru Endo ile sözleşme imzaladı ve belki de Keiza da normalde transfer ettiğimiz oyunculardan biraz daha büyüktü."

Ve ekledi: "Bu kulübün izlediğimiz yolla başarılı olması durumunda, harika geçmeyen bir sezonun ardından bu modeli tamamen değiştireceğimizi sanmıyorum. Özellikle de onlar (Liverpool sahipleri) 16 yıldır buradalar ve 16 kez lig şampiyonu olmadılar."

Son olarak şunları söyledi: "Sonuçların beklentilerin aksine çıktığı başka sezonlar da oldu, ancak her zaman benim, Richard'ın ve hepimizin üzerinde anlaştığı modeli korudular."



