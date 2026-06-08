Slot ve Glasner listeye alınmadı: "Feyenoord için bunlar daha gerçekçi isimler"

Sinclair Bischop, Robin van Persie'nin yerine geçecek isim arayışında Feyenoord için şimdiden iki ismi eledi. ESPN muhabiri ayrıca, teknik direktör Dévy Rigaux'nun listesinde yer aldığı iddia edilen iki seçeneği öne çıkarıyor.

"Rotterdam'da Arne Slot'un geri dönmesini ne kadar çok isterlerdi. Kısa süre önce Liverpool'dan kovuldu. Ancak o zaman insanlar, Slot'un AZ'den çok çirkin bir şekilde ayrıldığını unutabilirler. Hatta Feyenoord döneminde bile sık sık bundan bahsederdi," diyerek Bischop, Feyenoord'un yeni teknik direktörünün kim olması gerektiği konusundaki haberine başlıyor.

"Slot, kendisine nasıl davranıldığı konusunda çok rahatsızdı," diye hatırlatıyor Feyenoord gözlemcisi. "Feyenoord ile temasa geçmişti ve ardından, şu anda burada yeni genel müdür olan Robert Eenhoorn tarafından derhal kovuldu. Aslında aynısı Pascal Jansen için de geçerli. O da AZ'den kovulmuştu."

Bischop'a göre Oliver Glasner'i kadroya katmak "zor bir iş" olacak. "Belki Feyenoord bir teklifte bulunur. Ancak Glasner kariyerinin zirvesinde. Eintracht Frankfurt ile bir Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. Son zamanlarda da Crystal Palace ile Conference League, FA Cup ve Community Shield'ı kazandı. Üstelik maaşların oldukça yüksek olduğu Premier League'de çalışıyor."

"Neden Hollanda'ya gelip burada Cambuur deplasmanında ve ADO Den Haag'da oynasın ki?" diye soruyor Bischop yüksek sesle. "Söylentilere göre onu bekleyen pek çok güzel iş var. AC Milan onu istiyor. İtalya'da düşüşte olan bir kulüp, ama elbette büyük bir kulüp."

Bischop'a göre Rigaux özellikle Belçika futbol çevrelerinde araştırma yapıyor. ''Sint-Truiden'de iyi iş çıkaran Wouter Vrancken'in adı geçiyor. Pocognoli, şampiyon olduğu Union Sint-Gillis'te iyi iş çıkardı. Bunlar daha gerçekçi isimler.''

"Feyenoord için en iyisi, transfer ücreti gerektirmeyen ve Rigaux ile iyi bir ilişkisi olan bir teknik direktörün gelmesi olur. Onunla iyi bir işbirliği yaptığı iki isim var: Alfred Schreuder ve Philippe Clement. Bunlar daha gerçekçi isimler," diye ekliyor Feyenoord takipçisi.

Schreuder, Almanya milli takımının yardımcı teknik direktörü olarak Dünya Kupası'na gidiyor ve orada 31 Temmuz'a kadar sözleşmesi var. Clement ise transfer ücreti ödemeden alınamaz, çünkü Belçikalı teknik direktörün Norwich City ile üç sezonluk sözleşmesi var.