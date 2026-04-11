"Slot'un sırtına saplanan hançer"... Salah, Liverpool'un alev alev yanan ateşine nasıl benzin döküyor!

Liverpool'da fırtınalar devam ediyor ve bu kez suçlamalar sadece Hollandalı teknik direktör Arne Slot'a değil, son zamanlarda saha içi ve dışı davranışlarıyla geniş çaplı bir tartışmanın odağı haline gelen Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a da yöneliyor.

İngiliz "The Sun" gazetesi tarafından yayınlanan tartışmalı bir haberde, Salah kulüp tarihinin en "drama yaratan" oyuncularından biri olarak tanımlandı ve sorununun artık teknik olmaktan çok kişisel ve davranışsal olduğu belirtildi.

Takım performans ve sonuçlarda belirgin bir düşüş yaşarken, bazıları Mısırlı kanat oyuncusunun, Liverpool'un her zamankinden daha fazla uyuma ihtiyaç duyduğu bir dönemde, soyunma odasındaki bencillik ve gerginliğin sembolü haline geldiğini düşünüyor.

Eleştiriler, Salah'ın tekrarlanan tavırları nedeniyle onu hedef aldı; Jürgen Klopp ile önceki tartışmalarından başlayarak, sosyal medya hesaplarından kulüp referanslarını silmesine, Slott ile bir anlaşmazlığa işaret ettiği ve takımdaki geleceğinin belirsiz hale geldiğini belirttiği son açıklamalarına kadar uzanıyor.

Buna karşılık, takım kaptanı Virgil van Dijk övgü topluyor. Van Dijk, galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de sorumluluğu açıkça üstlenen tek oyuncu olarak tanımlanırken, eleştirilere göre Salah ise sadece imajına hizmet eden anlarda medyada görünmeyi tercih ediyor.

Gözlemciler, Salah'ın son davranışlarının, geçen yaz göreve geldiğinden beri takımı geliştirmekten çok krizleri söndürmeye çalışan Slot'un görevini daha da zorlaştırdığını düşünüyor.

Mısırlı yıldız, yeni teknik direktörünün desteği olmak yerine, bazılarının tanımladığı gibi, "ateşe körükle giden" bir unsur haline geldi.

Tartışma bireysel performansla sınırlı kalmıyor, Salah'ın takım arkadaşları üzerindeki etkisine de uzanıyor. Takım içinde, Hugo Ekitike gibi bazı oyuncuların, performansları düşmesine rağmen sahada kalmaya devam eden Salah'tan bıkmış oldukları, kendilerinin ise daha iyi performans göstermelerine rağmen oyundan alındıkları yönünde artan bir his var.

Bu ortamda, Liverpool'un geleceği ve gelecekteki yönelimi hakkında sorular artıyor.

Bazıları Slott'un görevden alınmasını ya da Steven Gerrard veya Xabi Alonso gibi kulübün efsanelerinden birinin göreve getirilmesini talep ederken, diğerleri sorunun sadece teknik direktör değişikliğinden daha derin olduğunu ve soyunma odasındaki disiplini yeniden tesis etmenin takımın kimliğini geri kazanma yolundaki ilk adım olduğunu düşünüyor.

Gerçek şu ki, bir zamanlar uyum ve takım ruhunun sembolü olan Liverpool, bugün spot ışıklarını arayan bir yıldız ile kurtarılabilecek ne varsa kurtarmaya çalışan bir teknik direktör arasında bölünmüş görünüyor.

Salah ve Slott arasında, rakiplerini korkutmaya alışkın olan takımın izleri kayboluyor ve takım, yakın geleceğini tehdit eden gerçek bir kimlik kriziyle karşı karşıya kalıyor.

