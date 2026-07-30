Suudi Al Ahli Kulübü yönetimi, Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü devralmaya yaklaşan Alman Matthias Jaissle'nin yerine takıma yeni bir teknik direktör seçmek için harekete geçti. Bu süreçte Hollandalı Arne Slot, Asya şampiyonunun başına geçmek için öne çıkan adaylardan biri oldu.

talkSPORT ağına göre Slot, kulübün önümüzdeki döneme hazırlık kapsamında büyük Avrupa tecrübesine sahip bir teknik direktörle anlaşma arayışı içinde olması nedeniyle Al Ahli'nin teknik direktör adayları listesine girdi.

Raporlara göre Jaissle istifasını sundu ve Eddie Howe'un "Manastıklı Saksağanlar" ile geçirdiği 5 yılın ardından görevinden ayrılmaya karar vermesinin ardından Newcastle'a transfer olmaya yaklaştı. Bu durum da Al Ahli'nin Alman teknik direktöre alternatif arayışının önünü açtı.

Jaissle, 2023 yılında Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'dan ayrıldıktan sonra Al Ahli'nin teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve takımla geçirdiği dönemde dikkat çekici sonuçlar elde etmişti. Takımı 138 maçta çalıştıran Jaissle, bu maçlarda 92 galibiyet aldı ve ayrıca iki kez üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazandı.

Slot yeniden gündemde

Arne Slot, geçtiğimiz mayıs ayında Liverpool'dan ayrılmasının ardından teknik direktör piyasasında müsait hale geldiğinden bu yana Al Ahli'nin masasındaki en dikkat çekici isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Slot, iki sezondan fazla süre çalıştırdığı Liverpool'u 2025 yılında Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Geçtiğimiz dönemde aralarında Fulham'ın teklifinin de bulunduğu birçok teklif almasına rağmen Hollandalı teknik direktör teknik direktörlüğe geri dönmemeyi tercih etti ve ardından Londra ekibi Álvaro Arbeloa ile anlaşma yoluna gitti.

Slot'un ismi, İtalyan kulübün Rúben Amorim ile anlaşmasından önce Milan'ın teknik direktörlüğüyle de anıldı; ayrıca Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesi için de aday gösterildi, ancak henüz kulüpsüz durumda.

Vítor Pereira seçenekler arasında

Al Ahli'nin ilgisi yalnızca Slot ile sınırlı değil. Kulüp, Suudi Ligi'ndeki önceki tecrübesinden faydalanarak Portekizli teknik direktör Vítor Pereira'yı da adaylar listesine dahil ediyor.

Rapora göre Al Ahli, Pereira ile şimdiye kadar herhangi bir resmi görüşme yapmadı, ancak kendisi güçlü bir şekilde masada olan seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

58 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Suudi Arabistan'da Al Shabab ile daha önce bir deneyim yaşadı. Ayrıca 2013 yılında Al Ahli'yi çalıştırmış, daha sonra İngiltere Ligi'nde Wolverhampton ve ardından Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Pereira, takımı Premier Lig'de kalmayı başarmasına ve Avrupa Ligi yarı finaline taşımasına rağmen bu ayın başında, yani temmuz ayının başında Nottingham Forest'tan ayrıldı ve böylece teknik direktörlüğe geri dönmek için müsait hale geldi.

Al Ahli hızlı hareket ediyor

Suudi medya mensubu Walid Said ise Al Ahli yönetiminin Jaissle'nin halefini seçmek için bir dizi teknik direktörle resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Said, mevcut listede aralarında bir Alman teknik direktörün de bulunduğu 5 teknik direktörün yer aldığını belirtti; öte yandan takımı önümüzdeki sezon çalıştıracak yeni teknik direktörün kimliğinin belirlenmesi için görüşmelerin hâlâ sürdüğünü ifade etti.