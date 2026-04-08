Slot, Paris Saint-Germain - Liverpool maçının 79. dakikasında Salah'a çok acı bir mesaj gönderdi

Liverpool için kara bir gece oldu; Paris Saint-Germain karşısında (2-0) hiçbir varlık gösteremedi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında daha ağır bir yenilgiden kurtulduğu için şanslı sayılabilir. Özellikle Mohamed Salah için bu, bir an önce unutulması gereken bir maçtı.

Liverpool'da son haftalarını geçiren forvet, teknik direktör Arne Slot tarafından yedek kulübesine gönderildi. Hollandalı teknik adam, beşli savunma ile PSG'yi durdurmaya odaklanan temkinli bir taktik izledi.

Bu taktik tam olarak işe yaramadı, çünkü PSG üstün bir performans sergiledi ve maçın son düdüğü çaldığında skorun 2-0 olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Liverpool'un yarı finale yükselme şansı hala var, ancak bunun için önümüzdeki Salı günü çok daha iyi bir performans sergilemesi gerekecek.

Slot, maçın son dakikalarında ve 2-0 gerideyken toplu oyuncu değişikliğine gitmeye karar verdi. Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez ve Dominik Szoboszlai kenara çekilirken, Cody Gakpo, Alexander Isak, Andy Robertson ve Curtis Jones son on dakika için oyuna girdi.

Böylece, Slot'un oyuncu değişikliklerinden sonra kameraların odağı haline gelen Salah, oyuna giremedi. Sezonun başlarında, 33 yaşındaki forvet, Slot'un kendisini defalarca kadro dışı bırakmasından açıkça şikayet etmişti ve bu durum İngiliz medyasında büyük bir tartışmaya yol açmıştı. İyi bir görüşmenin ardından Salah tekrar kadroya alındı.

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong ve Ryan Gravenberch ise İngiltere'den gelen konuk takımda ilk 11'de yer aldı. Hollandalı üçlü, diğer Liverpool oyuncuları gibi Paris'te çok zorlandı ve yarı finale kalmanın çok uzak olduğunu biliyor.

Bu arada Guus Hiddink, Slot'un Salah'a karşı kendini savunması gerektiğini düşünmüyor. Ziggo Sport stüdyosunda Wim Kieft, “Belki onunla bir kez daha şansını deneyebilirsin” diye ekliyor. “Bunun hiçbir dayanağı yok, ama bir canlanma olabilir. Ama kariyerinin sonuna gelmişken, Salah da bunun farkında.” Onur meselesi olduğu için hala biraz direniyorsun. Ve kenara itilmeye alışkın değilsin."