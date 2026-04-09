Slot, Paris maçında Salah'ın kadro dışı bırakılmasını şöyle açıkladı: "Hayatta kalmak istedik"

Liverpool teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında oynanan maçta Reds'in yıldızı Mohamed Salah'ı kadroya almamasını açıkladı.

Salah, Paris maçında forma giymedi ve Liverpool'un Parc des Princes'te oynanan Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 2-0 mağlup olmasına rağmen 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı, önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak ve kazanan takım, Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Slot, Salah'ın maç boyunca oynamaması hakkında: "Gidiş maçında hayatta kalmak istedik" dedi.

"Liverpool Echo" gazetesinin aktardığına göre, "2-0'lık skoru gelecek hafta Anfield'da oynayacağımız maça kadar korumak, Luis Enrique'nin takımının oyunun gidişatını kontrol ettiği bu maçta geri dönme ihtiyacından daha önemliydi" diye ekledi.

"Maçın son bölümünde, gol atma fırsatı bulmaktan çok hayatta kalmak önemliydi" diye devam etti.

"Kimse bilemez, geçen sezon (Paris'e karşı oynadığımız ilk maçta) maçın bitimine beş dakika kala, Mo'nun oyundan çıkmasıyla Harvey Elliott'ın attığı golle skoru belirlemiştik" dedi.

"20-25 dakika boyunca ceza sahası içinde savunma yaptık ve bence önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için Salah'ın enerjisini saklamak daha iyi" dedi.

"Onlara sert baskı uygulayıp hataya zorlarsan daha iyi performans gösterebileceğini düşünürsün. Ancak maçın büyük bir bölümünde savunma pozisyonundaydık" dedi.

"Onların yeteneklerini büyük ölçüde ortaya çıkarmamalarını sağlayacak yollar bulmaya çalışıyoruz, ancak bu takım karşısında bunu yapmak gerçekten zor."

Liverpool'da ilk kez beş defans oyuncusuyla oynama kararı hakkında Slott şunları söyledi: "Sahanın her yerinde inanılmaz bir hızları var."

Ve şöyle devam etti: "Ashraf Hakimi ve Nuno Mendes, diğer tüm oyunculardan ayrı olarak inanılmaz bir tehdit oluşturuyor; bu yüzden (Jeremy) Frimpong ve (Milos) Kerkez'i (kanat bekleri olarak) sahaya sürdük. Bunun ardındaki mantık buydu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu şekilde, onlara sert ve agresif bir şekilde baskı yapabileceğimizi düşündüm. Genellikle Milos ve Jeremy gibi oyuncular, kanat oyuncularından daha iyi bunu yapabilirler."

Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğu yarışından uzaklaşması, Lig Kupası'nı kaybetmesi ve FA Cup'tan çeyrek finalde elenmesi nedeniyle, Şampiyonlar Ligi artık takımın önünde kalan tek turnuva.



