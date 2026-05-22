Slot, Liverpool ile birlikte birdenbire 100 milyon avroluk oyuncuyu transfer etmek için en güçlü aday haline geldi

The Athletic'in haberine göre, Liverpool gözünü Yan Diomande'ye dikmiş durumda. RB Leipzig'in 19 yaşındaki kanat forveti, Mohamed Salah'ın yaklaşan ayrılığı göz önünde bulundurularak önümüzdeki yaz forvet hattını güçlendirmek isteyen Arne Slot'un kulübünün en önemli transfer hedeflerinden biri olarak görülüyor.

Diomande şu anda Avrupa'nın en çok aranan genç forvetlerinden biri. İngiltere'deki haberlere göre Liverpool, Fildişili oyuncuyu kadrosuna katmak için güçlü bir konuma geldi, ancak rekabet oldukça şiddetli. Paris Saint-Germain de forvetle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

RB Leipzig, Diomande'nin bir sezon daha Almanya'da kalmasını tercih ediyor. Bundesliga kulübü, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemiş olması nedeniyle bu konuda elinde ekstra bir koz bulunduruyor. Yine de ayrılık ihtimali göz ardı edilmiyor.

Bir kulüp cazip bir teklifle gelirse, Leipzig görüşmelere açık olacaktır. Alman üst düzey kulübü, 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu için 100 milyon avronun üzerinde bir transfer ücreti hedefliyor.

Liverpool, öncelikle Diomande ile kişisel bir anlaşma yapmanın mümkün olup olmadığını netleştirmek isteyecektir. Taraflar birbirine yaklaştığında, kulüpler arasında müzakerelerin başlaması kaçınılmazdır. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı müzakerelerde önemli bir rol oynayacağından, Liverpool'un sportif durumu da bu konuda etkili olacaktır.

Diomande, bu sezon Almanya'da büyük bir çıkış yakaladı. Leipzig formasıyla oynadığı 36 resmi maçta 13 gol ve 10 asist kaydetti. Böylece kısa sürede Bundesliga'nın en dikkat çeken genç forvetlerinden biri haline geldi.

Fildişi Sahili milli takım oyuncusu, 2025 yazında Leganés'ten Leipzig'e transfer oldu. Bu ayın başlarında, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilginin artmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Diomande, "İnsanlar bu işi yapmak için Chelsea veya Real Madrid'e gidebileceğini söylüyorsa, bu elbette insanı mutlu eder ve daha iyi performans göstermek için ekstra motivasyon sağlar" dedi.