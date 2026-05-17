Slot, forvetin sert eleştirisine yanıt olarak Salah hakkında acı bir sonuca varıyor

Mohamed Salah, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici bir açıklamada, teknik direktör Arne Slot için son derece incitici sözler kullandı. Takımının Aston Villa deplasmanında 4-2 mağlup olduğunu gören Hollandalı teknik direktör, ayrılmak üzere olan forvetin çok konuşulan sözlerine yanıt verdi.

Salah, Liverpool'un yıllardır rakiplerine korku salan futboluna geri dönmesi gerektiğini açıkça belirtti. "Liverpool'u yeniden rakiplerin korktuğu o agresif, hücumcu takım olarak görmek istiyorum," dedi kanat oyuncusu. "Liverpool, kupalar kazanan bir takım olmalı. Benim bildiğim futbol budur ve geri gelmesi ve korunması gereken kimlik budur."

Bununla birlikte Salah, Slot'a net bir mesaj gönderiyor. "Bu konuda pazarlık yok. Liverpool'un bir parçası olan herkes buna uyum sağlamalı."

Mısırlı yıldızın sözleri Slot'a da ulaştı. "Mo'yu harika bir oyuncu ve müthiş bir adam olarak görüyorum. Ancak bazen eskisi kadar iyi olamadığınızda egonuz biraz incinir, bu anlaşılabilir bir durum," diyen Liverpool menajeri, İngiliz medyasında Salah'a karşı biraz alaycı bir tavır sergiledi.

"Gelecek sezon, taze bir zihniyet ve yeni oyuncularla, bu durumda kimin haklı olduğunu nihayet göreceğiz," diye konuşan Slot, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle çok eleştiriliyor ve yaz tatilinden sonra neler olacağına dair şimdiden bir ipucu veriyor.

Slot, bu sezonun başlarında da bir röportajda yedek oyuncu statüsüne öfkesini dile getiren Salah ile çatışmıştı. Tecrübeli oyuncu, Slot tarafından geçici olarak kadro dışı bırakılmış, ancak özür diledikten sonra tekrar kadroya alınmıştı.

Salah (33), Anfield'da geçirdiği dokuz sezonun ardından kısa süre önce Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu. Bu süre zarfında iki kez lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve FA Kupası'nı kazandı.