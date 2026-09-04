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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

"Sloganınıza ters düştünüz": Bosic, Riyad karşısındaki beşli galibiyet sonrası Ahli taraftarını eleştirdi

Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
A. Bondarenko
M. Pusic
Suudi Arabistan
Ukrayna
Hollanda

Hollandalı teknik direktör hücumcu bir üslupla konuştu

Ahli takımının teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Suudi Roshn Ligi'nde Riyad karşısında alınan geniş skorlu galibiyetin ardından "Er Raki" taraftarlarını eleştirdi.

Ahli, cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin beşinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Riyad'ı 5-0 mağlup etti.

Maçta Ahli taraftarları, Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen yeni oyuncu Ukraynalı orta saha Artem Bondarenko'ya sert bir tepki gösterdi. Bondarenko topa her dokunduğunda ıslıklandı.

Pusic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili yaptığı ve Suudi "El Şark el Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Takımın sloganı 'Zaman boyunca birlikte yürüyeceğiz'."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ahli taraftarlarının kulüplerine ne kadar bağlı olduklarını biliyorum, ama bugünkü tutumları beni üzdü. Bir hafta önce oyuncuyu (Bondarenko) alkışlıyorlardı, bugün ise onu hoş karşılamadılar. Tüm oyuncular, taraftarları mutlu etmek için takım arkadaşlarıyla dayanışma içinde."

Şunları ekledi: "Tüm oyuncularımı takdir ediyorum. Futbol yalnızca rakamlara değil, zamanlama ve boşluklara bağlıdır. Tüm oyuncularla uygun şekilde ilgilenmeye çalışıyorum, çünkü her biri fark yaratabilecek kapasitede."

Hollandalı teknik direktör maçla ilgili ise şunları söyledi: "Kötü başladık, ama iyi savunma yaptık ve ilk golü atar atmaz durum daha iyi hale geldi. Sonrasında harika bir performans sergiledik. Oyuncuların son iki maçın ardından bugün ortaya koyduğu oyun, onlarla gurur duymamı sağladı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Mesele geçmişte olanlarla ilgili değil, önümüzdeki dönemde nasıl devam edileceğiyle ilgili. Elbette bugünkü maç, önceki sonuçların ardından çok olumlu bir tepki gösterdi ve Ahli ruhunu yansıttı."

Bu galibiyetin, Ahli'nin son iki haftada üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından Roshn Ligi'ndeki ilk galibiyeti olduğu belirtiliyor. Ahli, önce Hulud'a 3-1, ardından Hilal'e 3-0 yenilmişti.

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