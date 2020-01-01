Slimani: Türkiye'de hiç görmediğim şeyler gördüm

Verimsiz bir Fenerbahçe kariyeri geçiren Islam Slimani, sarı-lacivertli takımda geçirdiği dönemi ve Feghouli'yi anlattı.

Bu sezon formasıyla 'e damga vuran isimlerden olan Islam Slimani, geçtiğimiz sezon 'de oldukça kötü bir yıl geçirmişti.

Le Score'a konuşan Islam Slimani, 'deki tecrübesini anlattı;

"Benim için Fenerbahçe deneyimi çoğu insanın düşündüğü gibi başarısız bir deneyim değildi. Aksine, zenginleştirici bir deneyimdi. Türkiye'de özellikle daha önce hiç görmediğim şeyler gördüm. Başka bir dünyaydı. Her şey perde arkasında kararlaştırılıyordu. Atmosfer sağlık değildi."

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Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemi anlatan 31 yaşındaki oyuncu, "Her şey benim için iyi başlamıştı. Başlangıçta oynuyordum ama yeni bir teknik direktör gelince benim ve Benzia'nın durumu bir gecede değişti. Bir hafta sonra, kiralık oyuncular olduğumuz için artık antrenman yapamayacağımızı açıkladılar. Üstesinden gelemedik. Bana ve Benzia'ya neden bu şekilde davranıldığı hala belli değil. Ancak nedenlerin sadece sportif olmadığı açık" ifadelerini kullandı.

Galatasray forması giyen Soffiane Feghouli'nin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Slimani, "Sofiane hikayemi iyi biliyor. Sekiz yıl önce CRB oynadığımdan beri nasıl gelişme kaydettiğimi gördü. Hayatımın filme çekilmeini söyledi, çünkü 'de futbolu ve zorluklarını biliyor. Benim, ailem ve özellikle de bana her zaman inanan babam hakkında söyledikleri için gurur duyuyorum. Ancak bence yurtdışına giden birçok Cezayir oyuncunun hikayelerini anlatmak için uzun metrajlı bir film çekilmeyi hak ediyorlar" dedi.

Feghouli ile oynamanın kendisi için bir gurur olduğunu da söyleyen Slimani, "Benim sahada hiçbir zaman kaçak oynamayacağımı bilen bir oyuncu. O bir asker, bir savaşçı. Cezayir Milli Takımı'na da her şeyini verdi. Uzun yıllar boyunca Feghouli gibi bir oyuncuyla oynamak benim için bir gurur" ifadelerini kullandı.



