Slavia Prag'ın Rangers'ı elemesi Türkiye için kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'ın Rangers'ı elemesiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak daha gerileyerek 18. sıraya düştü.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan son 16 turunun ardından, Türkiye ülke puanı sıralamasında bir basamak geriledi.

Ülke puanı listesinde en yakın rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag, İskoç ekibi Rangers'ı eledi. Böylelikle Çekya'ya geçilen Türkiye, gelecek sezon ülke puanı sıralamasına 18. sırada başlayacak.

Her yıl geriledik

Türkiye, 2019 yılına 10. sırada, 2020 yılına 11. sırada, 2021 yılında ise 13. sırada girdi. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin arka arkaya aldığı başarısız sonuçlar sıralamada Türkiye'nin gerilemesine sebep oldu.

Türkiye'ye göre daha düşük bütçeye sahip ligler olan Çekya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs ve Sırbistan gelecek sezon ülke puanı açısından daha avantajlı bir konumda sezona başlayacak.

Avrupa Ligi'ne gidemiyoruz

Güncel listede 18. sırada yer alan Türkiye, 2022-23 sonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek. Eskisi gibi iki takım değil sadece bir takım Devler Ligi'ne gidecek ve ön eleme oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz. 3 takımımız yeni başlayacak Konferans Ligi'nde yer alabilecek.