Arsenal, Fortuna Arena'da Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürdü. Ev sahibi ekibin son anlarda yarattığı tehlikeye rağmen Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleri galibiyeti getirdi.

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Arsenal, Çekya'da dirençli Slavia Prag'ı yenmek için taktik olgunluğunu ve bitiriciliğini ortaya koydu. Mikel Arteta'nın öğrencileri, Madueke'nin 9. dakikadaki golüyle erken üstünlük kurdu ve ilk yarıyı kontrol altında geçirdi. Konuk ekip, Arsenal'ın baskısını sürdürdüğü bir bölümde Slavia savunmasının anlık konsantrasyon kaybını cezalandıran Gyökeres'in 38. dakikadaki golüyle devre arasından önce farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarı daha kopuk bir oyuna sahne oldu. Ev sahibi ekip baskısını artırdı ve Wiktor Nowak'ın 90. dakikadaki golü sonucu tehlikeye attı. Son anlardaki heyecana ve Slavia'nın uzatma dakikalarında yakaladığı birçok fırsata rağmen Arsenal, %83'lük pas isabeti ve Gabriel Magalhães'in önderlik ettiği dirençli savunması sayesinde üç puanı aldı. Bu galibiyetle lig aşamasında 10 puana ulaşan Arsenal, en güçlü adaylardan biri olarak konumunu pekiştirdi.

Kaleci ve savunma

David Raya - 7/10

İspanyol kaleci gecenin büyük bölümünde fazla zorlanmadı ancak ihtiyaç duyulduğunda hazırdı ve maçı dört kurtarışla tamamladı. Özellikle uzatma dakikalarında, Konecny'nin zayıf şutunu rahatça kontrol ederek ev sahibinin beraberlik için son umudunu söndürdü. Nowak'ın son bölümde yakın mesafeden yaptığı vuruşta ise yapabileceği pek bir şey yoktu.

Ben White - 6/10

Sağ bekte görev yapan White, 77. dakikada oyundan çıkana kadar savunmada sağlam bir duruş sergiledi. Hücumda bindirme yapmaktan çok savunma düzenini korumaya odaklandı ve sahada kaldığı süre boyunca Arsenal'ın Slavia'nın hızlı geçişlerinde hazırlıksız yakalanmasını önledi.

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Gabriel Magalhães - 8/10

Arsenal savunmasının temel direğiydi. Gabriel, kazandığı 8 ikili mücadele ve kritik bir müdahale dâhil olmak üzere 12 savunma aksiyonuyla takımına liderlik etti. Hücumda da tehlike yarattı; 42. dakikada bir kornerde herkesten yükseğe sıçrayarak yaptığı kafa vuruşu kurtarıldı. Hava toplarındaki üstünlüğü son dakikalarda büyük önem taşıdı.

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Ezri Konsa - 7/10

Savunmanın merkezinde Gabriel'e eşlik eden Konsa, oyunu iyi okudu ve topla sakin kaldı. Arteta'nın takıma taze güç katmak için onu 61. dakikada Cristhian Mosquera ile değiştirmesinden önce, isabetli paslarıyla Arsenal'ın %56'lık topa sahip olma oranına katkıda bulundu.

Piero Hincapié - 6/10

Sol tarafta çalışkan bir performans sergiledi. Ayaosi'nin doğrudan kaleye yönelen oyununa karşı sınansa da çoğunlukla ayakta kaldı. Hücumun son bölümünde her zamanki kadar etkili olmasa da pozisyon alışı, Arsenal'ın önde baskı yapan Slavia karşısında düzenini korumasına yardımcı oldu.

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Orta saha

Declan Rice - 8/10

İngiliz millî oyuncudan oyunun temposunu belirleyen bir performans. Rice, 75 pasının 67'sinde isabet sağlayarak %89'luk pas isabet oranına ulaştı. Dörtlü savunmanın önünü kapatması ve topu takımında tutması, ikinci yarının daha karmaşık geçen bölümlerini atlatmak için hayati önem taşıdı.

Martin Zubimendi - 7/10

Rice'ı kusursuz biçimde tamamlayan Zubimendi, zorlu deplasman ortamında gereken teknik güveni sağladı. Pozisyon disiplinini korudu ve savunmadan hücuma geçişi kolaylaştırarak daha yaratıcı oyuncuların hücum bölgesinde etkili olmasına imkân tanıdı.

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Mikel Merino - 7/10

Daha ileride görev yapan Merino, Slavia savunmacılarına sürekli sorun çıkardı. 24. dakikada engellenen kafa vuruşu ve kısa süre sonra az farkla dışarı giden denemesi dâhil toplam üç şut çekti. Ceza sahasındaki fiziksel varlığı takım arkadaşlarına alan açtı.

Hücum

Noni Madueke - 8/10

Maçın başında çok etkili olan Madueke, 9. dakikada sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu kalenin ortasından ağlara göndererek golünü ustalıkla attı. 93. dakikada oyundan çıkana kadar sağ kanatta sürekli bir hücum seçeneği sundu ve Slavia'nın durdurmakta zorlandığı dikine oyunu sağladı.

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Eberechi Eze - 7/10

Eze'nin topla ilerleme becerisi, Arsenal'ın Slavia'nın orta sahadaki baskısını birkaç kez aşmasına yardımcı oldu. 26. dakikada sert bir vuruşla Domchak'ı sınadı ve bir saat dolduktan sonra oyundan çıkmadan önce ikinci gole giden yaratıcı atakların merkezindeydi.

Viktor Gyökeres - 8/10

Bir santrfordan beklenecek türde bir performans sergiledi. İlk dakikalarda bir kafa vuruşundan yararlanamayan Gyökeres, 38. dakikada topu sağ üst köşeye göndererek hatasını telafi etti ve farkı ikiye çıkardı. Topsuz oyundaki çalışkanlığı ve baskı altında topu saklama becerisi galibiyetin önemli parçalarıydı.

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Yedekler ve teknik direktör

Cristhian Mosquera - 6/10

62. dakikada Konsa'nın yerine oyuna girdi. Takıma iyi uyum sağladı ancak yoğun baskı altında 90. dakikada gol yiyen savunma hattının bir parçasıydı.

Christos Tzolis - 6/10

Bir saatlik bölümün sonunda Eze'nin yerine geçti. 83. dakikada bir şutu engellendi; son bölümde ev sahibi ekibin özgüveni artarken savunmaya dönerek yardımcı oldu.

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Jurriën Timber - 6/10

78. dakikada White'ın yerine oyuna girdi. Savunma hattına enerji kattı ve Slavia'nın son bölümdeki yoğun baskısı sırasında bir şutu engelledi.

Martin Ødegaard - 6/10

Oyuna daha fazla kontrol kazandırmak için 78. dakikada Gyökeres'in yerine girdi. 82. dakikada bir şutu engellendi ancak Slavia hücuma yüklendiği için sahada kaldığı kısa sürenin büyük bölümünü savunma yaparak geçirdi.

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Max Dowman - Değerlendirilmedi

Zaman geçirmek için maçın son anlarında Madueke'nin yerine yapılan taktiksel değişiklikti.

Mikel Arteta - 7/10

Teknik direktör, takımını ilk yarı için kusursuz hazırladı ancak son bölümdeki savunma odaklı değişiklikleriyle rakibin baskısını artırmasına yol açmış olabilir. Yine de Gyökeres ve Madueke'yi ilk 11'de başlatma kararı, ikilinin galibiyeti getiren golleriyle karşılığını buldu.