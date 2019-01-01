Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar: Messi bizi hayal kırıklığına uğrattı

Slavia Prag'a puanı getiren Ondrej Kolar, Barcelona maçının ardından Messi ve diğer oyuncuların davranışlarından dolayı üzüldüğünü belirtti.

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta karşılaşmasında ile Slavia Prag, Camp Nou’da karşı karşıya geldi.

Çek ekibin kalecisi Ondrej Kolar’ın harika performansının da etkisiyle karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Maçın oyuncusu olan 25 yaşındaki kaleci Barcelona oyuncularının maç bittikten sonra el sıkışma veya forma değiştirmek için durmamaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

iDNES.cz’ye konuşan Kolar “Messi ve diğer oyuncular direkt olarak soyunma odasına gitti. Bazıları ellerimizi bile sıkmadı. Bu üzücü bir durum. Takım olarak karşılaştığımız büyük oyuncularla tanışmak ve formalarımızı değiştirmek istiyorduk ama onlar doğru bir davranış sergilemediler” şeklinde konuştu.

Yalnızca rakip kaleci Marc-Andre ter Stegen’in kendisini tebrik etmek için beklediğini belirten Ondrej Kolar “Maçın ardından beni durdurup uzun zamandır böyle iyi bir kaleci performansı görmediğini ve beni izlemenin kendisine keyif verdiğini söyledi. Beni tebrik etmek için beklemesi ve çok iyi bir kaleciden bu şekilde övgüler duymak en büyük ödüllerden biri” ifadelerini kullandı.