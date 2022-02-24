Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından tarihi bir gün yaşandı. Ukrayna’da futbola ara verildi ve futbolcular şu anda geleceklerinin nasıl olacağını tam olarak kestiremiyor.

Ukrayna federasyonu, FIFA ve UEFA'dan Rus takımlarının Avrupa Ligi ve Dünya Kupası elemelerinden ihraç edilmesini istedi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından futbolculardan da ‘savaşa hayır’ şeklinde tepkiler gelmeye başladı.

Slavia Prag’ın Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta ise Çekya ekibi, Ukraynalı defans oyuncusu Taras Kacharaba’ya büyük bir jest yaptı.

Bir diğer Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovsky ise Atalanta’yı ikinci tura taşıdı ve Olympiakos'a karşı Yunanistan’da iki gol atarken ülkesine yönelik başlatılan işgalin sona ermesini istedi.

Ukraynalı Kacharaba ilk kez kaptan oldu

Slavia Prag formasını giyen Ukraynalı Maksym Taloverov yedek kulübesinde otururken bir diğer Ukraynalı futbolcu Taras Kacharaba Fenerbahçe maçına kaptan olarak çıktı.

Taras Kacharaba, takımında ilk kez kaptanlık görevini yaptı. Prag kulübü, oyuncusuna motivasyon vermek için böyle bir karar aldı.

Slavia Prag kulübü, sadece bununla yetinmedi ve Fenerbahçe ile oynadıkları maçta, sahaya ‘Ukrayna’nın yanındayız’ yazan formayla çıktılar.

Böylece, taraftarlar ve futbolcular Ukraynalı futbolcularına ve Ukrayna halkına büyük bir destek verdiler.

Rusya'da doğan Taloverov, Ukrayna'yı seçti

Sparta Prag’ın yedek kulübesinde oturan bir diğer futbolcusu Taloverov, Rusya’nın Nalçik kentinde doğdu, ancak Donetsk'te büyüdü.

Taloverov, Ukrayna Milli Takımı’nda oynamayı tercih etti.

Zenit, Sevilla deplasmanındaydı

Rus ekibi Zenit St. Petersburg, Sevilla ile karşılaşırken Ukrayna takımlarının şimdilik akıbetinin ne olacağı henüz belli değil.

Zenit St. Petersburg’un Sevilla ile karşılaştığı maçta Rus ekibinin Ukraynalı defans oyuncusu Yaroslav Rakitskiy, İspanyol ekibi karşısında ilk 11’de başlamadı.

Yedek kulübesinde oturan Ukraynalı oyuncunun oynamama nedeni taktiksel mi yoksa Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ilgili mi şimdilik bu konu net değil.

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