Slavia Prag - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Slavia Prag sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
Slavia Prag gruptaki ilk maçında Inter ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış, Borussia Dortmund'un Barcelona'yı ağırladığı maçta ise gol sesi çıkmamıştı.
Slavia Prag - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Slavia Prag ile Borussia Dortmund 2 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak. Müsabaka TSİ 19:55'te başlayacak.
Bu karşılaşmayı bein SPORTS 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Slavia Prag - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler
Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Traore, Husbauer, Soucek; Stanciu; Masopust, Olayinka
Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi; Delaney, Witsel; Sancho, Reus, Brandt; Alcacer