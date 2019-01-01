Slavia Prag - Barcelona maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (23 Ekim 2019)
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Barcelona, Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü maçında Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
23 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Slavia Prag: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Masopust, Sevcík, Soucek, Stanciu, Olayinka; Tecl
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann
Opta notları
- Slavia Prag ile Barcelona, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
- Şampiyonlar Ligi tarihinde Çekya ekipleriyle oynadığı dört maçı da kazanan Barcelona, 1999/2000'de Sparta Prag ve 2011/12'de Viktoria Plzen'i ikişer kez mağlup etti.
- Slavia Prag, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı 57'nci takım olacak. İspanyol ekibi, daha önce rakip olduğu 56 takımda sadece Göteborg (1B 1M) ve Borussia Dortmund'u (1B) mağlup edemedi.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 30 grup maçının sadece birini kaybeden Barcelona (22G 7B), bu süreçte tek yenilgisini Manchester City karşısında aldı (11G 5B).
- Avrupa kupalarında çıktığı son 19 iç saha maçının sadece dördünü kazanabilen Slavia Prag (6B 9M), bu karşılaşmaların 12'sinde gol sevinci yaşayamadı.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki deplasman maçında gol atamayan Barcelona, turnuva tarihinde henüz üç maçlık gol hasreti yaşamadı.
- Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü de atan Luis Suarez, turnuvada çıktığı son 19 deplasman karşılaşmasında ise rakip fileleri havalandıramadı (toplam 59 şut).
- Lionel Messi, Barcelona formasıyla bir Çekya takımına karşı deplasmanda çıktığı son Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yaptı (Viktoria Plzen). Turnuva tarihinde aynı ülke takımlarına deplasmanda iki hat-trick yapmayı başaran oyuncu henüz yok.
- Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç iç saha maçında gol atamazken; bu alanda daha uzun seriye sahip sadece üç takım var: Dinamo Zagreb (5), Real Sociedad (4) & Deportivo La Coruna (4).