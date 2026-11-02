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Şampiyonlar Ligi
team-logoSlavia Prag
Fortuna Arena
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Slavia Prag-Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Slavia Prag, Arsenal'ın ezici gücüne meydan okuyor

Slavia Prag - Arsenal
Şampiyonlar Ligi
Slavia Prag
Arsenal

FK Jablonec'i ülke içindeki karşılaşmada 5-0'lık ezici bir skorla mağlup eden Çek futbolunun güçlü ekiplerinden Slavia Praha, Anfield'da Liverpool'a karşı aldığı ses getiren 1-0'lık galibiyetin ardından formunun zirvesinde olan Arsenal'ı durdurmak için Fortuna Arena'nın ateşli atmosferinde sahaya çıkıyor.

Slavia Prag-Arsenal: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Fortuna Arena

Çekya'daki zorlu atmosfer Arteta'nın Avrupa hedeflerini sınayacak

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Avrupa kupası heyecanı Prag'a dönüyor. Kendi liglerinde aldıkları etkileyici sonuçların ardından iki takım, 4. haftanın merak uyandıran karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Mikel Arteta'nın Arsenal'ı Çekya'nın başkentine büyük bir özgüvenle geliyor. Arsenal, pazar öğleden sonra Liverpool karşısında savunmadaki direnciyle Anfield'ı susturdu; Kai Havertz'in 16. dakikadaki bitiriciliği ve rakibine geçit vermeyen savunması sayesinde üç puanı aldı. Napoli ve Lille galibiyetlerinin yanı sıra Münih'te zorlu bir mücadele sonunda aldığı 2-2'lik beraberlikle Avrupa serüveninde yenilgisiz ilerleyen Arsenal, eleme turlarına katılma yolunda büyük bir adım atmak istiyor. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

Karşısında ise Jindřich Trpišovský yönetimindeki, maça oldukça motive çıkan Slavia Prag olacak. Slavia Prag, Lens ve Sabah'a yenilip Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak Avrupa'da çalkantılı bir dönem geçirse de çarşamba günkü maç öncesinde cumartesi günü FK Jablonec'i deplasmanda 5-0 yenerek moral buldu.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Slavia Prag vs Arsenal Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
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Slavia Prag
SLP
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaA. N'GuessanA. N'GuessanT. VlcekT. VlcekD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. KubiakL. ProvodL. ProvodD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeM. DowmanM. DowmanD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
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Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Prag

İlk 11

Arsenal

Teknik direktör

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Form durumu

SLP

SLP - Form

HRA
B0-0
FB
B2-2
BOL
B1-1
BRN
K4-0
JAB
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ARS

ARS - Form

NFO
K0-1
FCB
B2-2
EVE
K2-0
FLE
K1-1
LIV
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Slavia PragÇizimArsenal
0
2
3
Şampiyonlar Ligi
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Ligi Europa
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
MS
Ligi Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Prag badge
Slavia Prag
SLP
0
MS
1Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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