Slavia Prag-Arsenal: Maç detayları
Çekya'daki zorlu atmosfer Arteta'nın Avrupa hedeflerini sınayacak
Avrupa kupası heyecanı Prag'a dönüyor. Kendi liglerinde aldıkları etkileyici sonuçların ardından iki takım, 4. haftanın merak uyandıran karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Mikel Arteta'nın Arsenal'ı Çekya'nın başkentine büyük bir özgüvenle geliyor. Arsenal, pazar öğleden sonra Liverpool karşısında savunmadaki direnciyle Anfield'ı susturdu; Kai Havertz'in 16. dakikadaki bitiriciliği ve rakibine geçit vermeyen savunması sayesinde üç puanı aldı. Napoli ve Lille galibiyetlerinin yanı sıra Münih'te zorlu bir mücadele sonunda aldığı 2-2'lik beraberlikle Avrupa serüveninde yenilgisiz ilerleyen Arsenal, eleme turlarına katılma yolunda büyük bir adım atmak istiyor.
Karşısında ise Jindřich Trpišovský yönetimindeki, maça oldukça motive çıkan Slavia Prag olacak. Slavia Prag, Lens ve Sabah'a yenilip Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak Avrupa'da çalkantılı bir dönem geçirse de çarşamba günkü maç öncesinde cumartesi günü FK Jablonec'i deplasmanda 5-0 yenerek moral buldu.
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Slavia Prag vs Arsenal Muhtemel kadrolar
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