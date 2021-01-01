Slavia Prag - Arsenal maçında tartışma yaratan tepki

Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Arsenal arasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında futbol dünyasında oldukça ses getiren bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın başlama vuruşu öncesinde Londra ekibinin oyuncuları ve maçın hakemi Cüneyt Çakır, ırkçılığa tepki göstermek adına Black Lives Matters hareketi çerçevesinde diz çökerken, ev sahibi takımın oyuncuları bu duruma eşlik etmedi.

Çekya ekibinin bu hareketi özellikle sosyal medyada büyük bir tepki çekerken, Slavia'nın savunması da yine arka planında ırkçılık iddiaları taşıyan bir başka konuya gönderme içerdi.

Kudela'ya destek

Slavia Prag forması giyen oyuncular bu harete destek olmama nedeni, UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'ndaki Rangers eşleşmelerinde Glen Kamara'ya ırkçılık yaptığı gerekçesiyle Ondrej Kudela'ya 10 maç ceza verilmesi olarak gösterildi.

Takım arkadaşlarına verilen cezayı ve kabul etmeyen ve Kudela'nın ırkçılık yapmadığına inanan Slavia Prag'ın tepkisine benzeri bir tepkiyi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynadıkları maçta Marsilya forması giyen oyuncular da gerçekleştirmişti.

Ne olmuştu?

Takımının Rangers ile oynadığı eşleşmede Kamara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı görülen Kudela, sonrasında rakibiyle tartışma yaşamıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, oyuncusunun ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti.

Konu hakkında soruşturma açan UEFA, Kudela'ya 10 maç ceza vermişti. Arsenal'in maç öncesindeki tepkisinin de Kudela'ya yönelik olduğu öne sürülmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde de yaşandı

Benzer bir konu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de gündeme gelmiş ve Manchester City oyuncularının ırkçılık karşıtı protestosu için diz çöktüğü sırada ayakta bekleyen Marsilya oyuncuları tepkiyle karşılanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Marsilya, ırkçılık karşıtı eylemleri desteklediklerini ve Marsilya'nın ırkçılık bir kulüp olduğunun altını çizmişti.

City'nin hareketini saygıyla karşıladıklarını belirten Marsilya'nın diz çökmeme sebebi Fransız öğretmen Samuel Paty için saygı duruşunda bulunmak istemeleri olarak gösterilmişti.