Slavia Prag 0-0 Leicester City: Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Prag yolculuğu sessiz sona erdi

Milli oyuncularımız Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in takımı Leicester City, Slavia Prag deplasmanında istediği skoru elde edemedi.

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de forma giydiği Leicester City, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaştı.

Eden Arena'da oynanan 90 dakika golsüz eşitlikle sonuçlanırken, her iki takım da tur umutlarını ikinci maça taşıdı.

Leicester'da Çağlar Söyüncü'nun 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Cengiz Ünder 64'te Marc Albrighton'un yerine oyuna dahil oldu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 25 Şubat 2021'de oynanacak.

Rövanştaki her türlü gollü beraberlik Slavia Prag'ın tur biletini almasını sağlayacak. Leicester City kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak.