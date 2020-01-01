Al Ittihad

Slaven Bilic'e 15 milyon euro tazminat!

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Getty
FIFA, Slaven Bilic'i kovan Al-Ittihad'ı 15 milyon euro tazminata mahkum etti.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımını çalıştıran Slaven Bilic'in görevine son verilmişti. Al-Ittihad ile anlaşamayan Hırvat teknik adamı FIFA haklı buldu.

Suudi Arabistan ekibiyle Ekim 2018'te 2021'e kadar sözleşme imzalayan Hırvat teknik adamın sözleşmesi 5 ay sonra, Şubat 2019'da fesh edildi. Hakkını FIFA'da arayan Biliç, 15 milyon euro tazminat kazandı.

FIFA kararına göre Al-Ittihad'ın Bilic'e 30 gün içinde parasını ödemek zorunda.

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