Slaven Bilic'e 15 milyon euro tazminat!
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Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımını çalıştıran Slaven Bilic'in görevine son verilmişti. Al-Ittihad ile anlaşamayan Hırvat teknik adamı FIFA haklı buldu.
Suudi Arabistan ekibiyle Ekim 2018'te 2021'e kadar sözleşme imzalayan Hırvat teknik adamın sözleşmesi 5 ay sonra, Şubat 2019'da fesh edildi. Hakkını FIFA'da arayan Biliç, 15 milyon euro tazminat kazandı.
FIFA kararına göre Al-Ittihad'ın Bilic'e 30 gün içinde parasını ödemek zorunda.
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