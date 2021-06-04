Ivan Klasnic ve Slaven Bilic, Euro 2020 öncesi Euro 2008'deki Türkiye maçında yaşadıklarını anlattılar.

Eski Hırvat futbolcu Ivan Klasnic, EURO 2008’e dair açıklamalarda bulunurken Türkiye ile oynadıkları maça da değiniyor. Klasnic, aynı zamanda böbrek nakli olduktan sonra bir büyük turnuvada oynayan tek oyuncu olma ünvanını taşıyor. Devamında da ayrıca Bilic’in Klasnic ve EURO 2008’deki Türkiye maçında söyledikleri yer alıyor.

-EURO 2008 ve o dönemki Hırvatistan’ın hikayesi hakkında neler düşünüyorsun?

Bence iyi bir takımdık ve iyi bir dönemden geçiyorduk. Elemeler boyunca da iyi performanslar gösterdik. Tüm takım iyi işler başaracağımıza inanmıştık ve turnuvaya veda ettiğimiz konumdan daha ilerisine gidebileceğimize inanıyorduk."

-Böbrek naklinden sonra turnuvada boy göstermiştin. Yani bu turnuva senin için kişisel olarak neler ifade ediyor?

"Bende kişisel olarak çok özel bir yere sahip. Hastalığa karşı büyük bir savaş vermiştim ve böbrek nakli olduktan sonra takıma geri dönüyordum. Her şeyden öte turnuvada takımla olabilmek benim için çok büyük bir keyifti.

Turnuvaya gitmeyi çok istiyordum ve kadronun bir parçası olmak benim için çok önemliydi. Yani kadroya dahil edilmem turnuva başlamadan önce kazandığım bir başarıydı benim için. Bir yandan da zamanla yarışıyor gibiydim ve sonunda o yarışı ben kazandım."

-Takım olarak da ilk iki maçınızdan galibiyetle ayrılarak iyi bir başlangıç yapmıştınız.

"Evet, kendimize olan güvenimizi kazanmamız için böyle bir başlangıç yapmamız önemliydi. Önce Avusturya’yı, daha sonra da Almanya’yı mağlup etmiştik. Bundan daha iyi bir başlangıç yapmayı hayal bile edemezdik. Takımımızdaki birçok oyuncu Bundesliga’da forma giyiyordu ve bu nedenle Almanya maçına daha iyi motive olup etkili bir performans göstermiştik."

-Türkiye maçında oldukça zor anlar yaşamıştınız.

"Uzatma dakikalarında attığım golden sonra, sanki maçı kazanmış gibi sevinmiştik. Tüm takım formalarını çıkarmış ve korner direğinin yanında toplanmıştı. Sanki işi tamamen bitirmiş gibi coşkuluyduk. Ama maalesef futbolda hakem son düdüğü çalana kadar hiçbir şey bitmez. Türkiye, son saniyede skoru eşitlediği için şanslıydı ve biz de bu yüzden kaybettik."

-Maçın gidişatı momentumu ve konsantrasyonunuzu kaybetmenize neden oldu mu?

"Evet, o golden sonra tam konsantre bir şekilde seri penaltı atışlarına çıkmamız çok zordu. Ama tabii ki artık bir şeyi değiştiremeyiz. Sonuçta kaybettik. Onlar daha şanslı olan taraftı. Maçtan sonra çok üzgündük, soyunma odasında herkes ağlamıştı. çünkü o maçı nasıl kaybettiğimizi idrak edememiştik."

-Bu üzücü sondan sonra bir hüsran yaşadınız mı?

"Hayır, yaşamadık. çünkü o aşamaya kadar çok iyi bir turnuva geçirmiştik. İlk üç maçtan sonra olabileceğimiz en iyi durumdaydık. Bu sonuçları da iyi futbol oynayarak kazanmıştık. Her şey iyi gidiyordu ve takımdaki atmosfer harikaydı. Belki de bu durum ve içinde bulunduğumuz o ruh hali istemeden de olsa kaybetmemize neden oldu.

Maçtan öne birbirimize: “Evet, Türkiye’yle oynuyoruz ve yarı finale çıkmak için ve orada da Almanya’yı tekrar yenmek için önümüzde büyük bir fırsat var.” diyorduk. Belki de çoktan kendimizi finalde görmeye başlamıştık. Ama dediğim gibi Türkiye maçında şans bizden yana değildi. Tabii ki o zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Şimdi ise bu olanların hiçbirini değiştiremeyiz."

Slaven Bilic'ten Klasnic ve Euro 2008 yorumu

-Klasnic’in kadroya dahil edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Benim için oldukça net bir tercihti. Futbola geri döndüğü andan beri takımında forma giyiyordu ve benim de onu seçmemem için herhangi bir nedenim yoktu. İyi performans gösteriyordu ve dürüst olmam gerekirse o dönem milli takım için de çok önemli bir oyuncuydu. Çok tecrübeliydi ve saha içinde de bize çok katkı sağlayabilecek tipte bir forvet oyuncusuydu.

"Onun takıma katkı sağlayacağına dair en ufak bir şüphem yoktu. Hem benim için hem de takım arkadaşları için onun kadroda bulunması mühimdi. Ayrıca kondisyon açısından da iyi durumdaydı. Evet, böbrek nakli olmuştu ama iyileşmişti ve kulüp performansı da bunu kanıtlar nitelikteydi. Bu nedenlerden ötürü onu tercih ederken kafamda en ufak bir soru işareti yoktu."

-Türkiye’ye elendiğiniz maç hakkında neler söylemek istersiniz?

"Maçın gidişatına ve elenme şeklimize bakınca tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Açıkçası şanssızdık. Oyuna sonradan dahil olan Ivan Klasnic de uzatmalarda bizi öne geçiren golü atmıştı, maçın hikayesiyle bu da çok büyük bir talihsizliğe dönüştü.

"Tüm bu yaşadıklarından sonra eğer Ivan’ın golüyle üst tura yükselseydik bu Hollywood filmini hak eden bir hikayeye dönüşecekti. Ama maalesef olmadı. Fakat bu durum o turnuvada başardıklarımızı da unutmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Benim turnuvayla ilgili genel hissiyatım birlikte yaşadıklarımızdan ve Ivan’ın muazzam hikayesinden ötürü olumlu."

-O Avrupa Şampiyonası, kariyerinizin en güzel anılarından biri olsa gerek.

"Kesinlikle. Çünkü o sadece futbolla veya insan ilişkileriyle alakalı değildi. Benim için bu macerayı deneyimlemek büyük bir keyifti. Harika bir oyuncu grubumuz vardı ve hepimiz Ivan’a güvenebileceğimize inanmıştık. Hikayenin bu kısmı takımdaki atmosferi de farklı bir boyuta taşımıştı ve turnuvayı da hepimiz için unutulmaz kılmıştı. İki yıl önce Dünya Kupası için Almanya’ya gittiğimizde de Ivan takımlaydı ve onun böbrek nakli haberini duyduğumuzda hepimiz şaşkına dönmüştük.

EURO 2008’de ise onu tekrar aramızda görmek paha biçilemez bir şeydi. Çünkü o harika bir insan. Bu turnuvada yaşadıklarını ve hatta daha fazlasını hak ediyor, hayattaki her şeyin en iyisi hak ediyor."