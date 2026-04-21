Sky Sports, Arne Slot'un Liverpool'daki geleceğiyle ilgili son dakika haberi yayınladı

Sky Sports'un Salı günü bildirdiğine göre, Arne Slot önümüzdeki sezon da Liverpool'un teknik direktörü olarak görevine devam edecek. Kulüp, yaklaşan Şampiyonlar Ligi elemelerini onu kadroda tutmak için yeterli bir neden olarak görüyor.

Liverpool, geçtiğimiz Pazar günü son dakikada Merseyside Derbisini kazanmayı başardı. Virgil van Dijk son saniyede kafayla golü attı ve kulüp 2-1 galip geldi.

Chelsea'nin Cumartesi akşamı Manchester United'a 0-1 yenilmesi nedeniyle, Liverpool şu anda altıncı sırada yer alan The Blues'un yedi puan önünde bulunuyor.

Premier League'in ilk beş sırasındaki tüm takımların Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı göz önüne alındığında, Sky Sports'a göre Slot'un kulüpte kalması bekleniyor.

"Hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu, ama aynı zamanda bir geçiş sezonu da oldu. Çok şey yaşandı, kadroda çok fazla değişiklik oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak asgari hedefti ve bu hedef gerçekleştirildi," dedi spor kanalı.