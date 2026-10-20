Futbolun en üst seviyesinde oyun amansız bir tempoda ilerler. Hız, fiziksel mücadeleler ve bitmeyen baskı, sahada olup bitenleri takip etmeyi zorlaştırabilir.

Harry Kane, Mohammed Kudus, Romeo Lavia ve Lexi Lloyd-Smith gibi üst düzey oyuncular içinse gürültü kaybolur, oyun yavaşlar ve soğukkanlılık öne çıkar.

Maçın temposu yükseldiğinde oyuncuların bu berraklığı yakalamasına yardımcı olmayı amaçlayan Skechers Football, SKX_2 Elite FG ve Razor 2 Elite FG modellerine çarpıcı yeni renkler getiren Beyond Illusion Pack'i resmen tanıttı.

Konforun her şeyi değiştirdiği ilkesiyle tasarlanan koleksiyon, görsel ilhamını çölün uçsuz bucaksız güzelliğinden alıyor. Sıcak kum tonları, metalik altın ışıltısı, opal mavisi vaha detayları ve tasarıma denge katan koyu gri bir araya geliyor.

Skechers

Topla temasına ve oyun görüşüne güvenerek tempoyu belirleyen oyuncular için geliştirilen SKX_2 Elite FG, üst düzey kontrol sunmayı hedefliyor. Yeniden tasarlanan Fitknit üst yüzey, ayağın şeklini doğal biçimde alarak ayağa uyumlu bir kavrayış ve hava alan bir konfor sağlıyor. Precision Strike Control yüzey detayları ise her dokunuşu, pası ve şutu en iyi hâle getirmek için tasarlandı.

Tabandaki Hyper Burst Pro yastıklama, darbelere karşı tepki veren bir koruma sunuyor. Açılı bağcık sistemi farklı ayak şekillerine uyum sağlarken yeni geliştirilen çok yönlü dış taban, keskin dönüşlerde maksimum tutuş sağlıyor.

Skechers

Patlayıcı hızlanmayla fark yaratan kanat ve hücum oyuncuları için üretilen hafif Razor 2 Elite FG, hıza odaklanıyor. TPU ve cam elyaf plakası ile atletizm pistlerinden ilham alan krampon dişi dizilimi, ileri atılımı ve hızla yavaşlamayı en üst düzeye çıkarıyor.

Tamamen mikrofiber üst yüzey, ayakkabının kutudan çıkar çıkmaz alışma süresi gerektirmeden kullanılmasını sağlıyor. Yırtılmaya dayanıklı iç kafes ise ayağı sabit tutarak topla doğrudan temas hissi veriyor. Razor 2 ve SKX_2 modellerinde ayrıca topa dokunuşta daha fazla tutuculuk sağlayan Skechers V-Grip PU kaplama ve kaymayı önlemek için iç astar boyunca yerleştirilmiş Grip_Fit silikon parçalar bulunuyor.

Satın al: Skechers Beyond Illusion Pack

Üst düzey Skechers Beyond Illusion Elite modelleri 19 Ekim'de resmen sahaya çıkıyor. Her seviyeden oyuncuya yönelik ürün yelpazesi ise Academy, Club ve Kids Academy serilerinin piyasaya sürülmesiyle 23 Ekim'de genişliyor. Krampon paketini doğrudan Skechers'ın internet sitesinden satın alabilirsiniz.



