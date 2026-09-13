"Skandalın resmi itirafı": Hakem komitesi hatayı kabul etti ve Haaland'ın golünün geçerli olmadığını doğruladı

Manchester United kulübü, Profesyonel Hakemler Komitesi'nden (Pro Ref), bugün Old Trafford'da oynanan derbide Norveçli Erling Haaland'ın Manchester City lehine kaydettiği galibiyet golünün iptal edilmesi gerektiğini teyit eden resmi bir bildirim aldı.

Norveçli yıldız, topu uzak direkte ağlara göndererek Manchester City'ye "Old Trafford" sahasında 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

Ancak ofsayt pozisyonunda bulunan Enzo Fernandez, top Haaland'a doğru giderken topa doğru atıldı ve kafayla oynamaya çalıştı; bu durum Lisandro Martinez ve Sene Lammens'in dikkatini çekti.

Premier Lig, resmi sitesi üzerinden bu golle ilgili şu yorumu yaptı: "59. dakika: Erling Haaland bir gol kaydederek Manchester City'yi öne geçiriyor, ancak yardımcı hakem Norveçli oyuncunun ofsaytta olduğunu belirtmek için bayrağını kaldırıyor."

Şu ifade eklendi: "Video yardımcı hakem teknolojisi (VAR), hakemin golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayma kararını inceledi ve Haaland'ın doğru pozisyonda olduğuna karar vererek golün geçerli sayılmasını önerdi."

Şöyle devam edildi: "Video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) ayrıca, Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen topa oynamadığını değerlendirdi."

Hakemler Komitesi'nin Haaland'ın golüne ilişkin açıklaması

Ancak birkaç saat sonra Howard Webb başkanlığındaki Profesyonel Hakemler Komitesi (Pro Ref) bir açıklama yayımladı ve bu açıklamada Fernandez'in müdahalesinin Manchester United savunmasını gerçekten etkilediğini, dolayısıyla golün geçerli sayılmaması gerektiğini belirtti.

Komite sözcüsü şunları söyledi: "Pazar günü Old Trafford'da Manchester United ile Manchester City arasında oynanan Premier Lig maçında yaşanan olayın ardından, Erling Haaland adına kaydedilen gol konusunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz."

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Şu açıklamayı yaptı: "Sahadaki hakemin ilk kararı Erling Haaland aleyhine ofsayt yönündeydi ve bu, video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) aracılığıyla incelendi ve doğru bir pozisyonda (ofsayt olmayan) olduğu tespit edildi."

Şunu ekledi: "Aynı hücumda, Enzo Fernandez'in topa dokunmadığı doğrulandı; bu da ofsayt ihlalinin sayılıp sayılmaması meselesini hakemin takdirine bırakır. Ancak bu durumda, video yardımcı hakem Fernandez'in konumunun olası etkisini fark etmedi ve kararın saha hakemi tarafından incelenmesini önermesi gerekirdi."

Devam etti: "Bu akşam Manchester United ile iletişime geçilerek, bir değerlendirme hatası olarak gördüğümüz durum kabul edildi ve olayla ilgili bir inceleme yapılacak."

Hatırlatmak gerekirse, hakem durumlarında uzmanlaşmış İspanyol "Archivo VAR" ağı, golün geçerli sayılmasının bir hakem rezaleti olduğunu belirtti.

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