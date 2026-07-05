Skandal mı, yoksa yasal bir boşluk mu?.. FIFA, 56 yıldır süren tarihi bir rekoru sona erdirdi

Son derece hassas bir dönemde, 2026 Dünya Kupası'nın en çekişmeli 16'lı tur maçlarından birine sadece birkaç saat kala, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), dengeleri altüst eden olağanüstü bir kararla büyük bir sürpriz yarattı; ABD milli takımına, forveti Folarin Balogun’a verilen ceza askıya alınarak Belçika maçında forma giyebilmesi için büyük bir destek sağladı. Bu benzeri görülmemiş adım, futbol camiasında büyük tartışmalara yol açtı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Bosna-Hersek ile oynanan maçta kırmızı kart görerek oyundan atılan ABD'li forvet Folarin Balogun'a verilen otomatik men cezasını askıya almaya karar verdi.

FIFA, internet sitesinde yayınladığı resmi açıklamada, “Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, Amerikalı oyuncu Folarin Balogun’a verilen bir yıllık otomatik men cezasının uygulanması, deneme süresi olarak askıya alınmıştır” dedi. Bu karar, oyuncuya turnuvanın son 16 turunda yarın Pazartesi günü Seattle Stadyumu’nda oynanacak Belçika maçıyla oynama hakkı tanıyor.

Balugun, 45. dakikada skoru açarak ABD’nin Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup etmesinde önemli bir rol oynamıştı; ancak 64. dakikada savunma oyuncusu Tarik Muharemović’e yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Kurallara göre, ABD'li forvetin doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle iki maçlık ceza alması gerekiyordu; ancak FIFA, cezasının uygulanmasını askıya almaya karar verdi. Böylece ceza, oyuncunun bir yıl süren deneme süresi boyunca şiddetli oyun nedeniyle yeni bir kırmızı kart görmesi halinde geçerli olacak.

Bu karar, özellikle Dünya Kupası tarihindeki bir geleneği bozması nedeniyle büyük ilgi uyandırdı. İstatistik ağı “Opta”, 1970 yılında sarı ve kırmızı kart sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana Dünya Kupası’nda kırmızı kart gören hiçbir oyuncunun, kendi milli takımıyla bir sonraki maça doğrudan çıkamadığını belirtti.

Balugon, üç maçta üç gol atarak bu yılki Dünya Kupası’nda ABD milli takımının en öne çıkan yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. ABD milli takımı, grup aşamasının son turunda Türkiye ile oynanan maçta, eleme turlarına yükselmeyi garantilediği için Balugon bu maçta forma giymemişti.

Bu karar, turnuvanın gidişatı göz önüne alındığında daha da önem kazanıyor, çünkü ABD ile Belçika arasındaki maçın galibi, çeyrek finalde İspanya ile Portekiz arasındaki merakla beklenen karşılaşmanın galibi ile karşılaşacak. Bu durum, kararın yarattığı tartışmayı ve bazı İspanyol medya kuruluşlarının, Balogun’un dönüşünün ABD milli takımına sonraki turlarda büyük bir avantaj sağlayabileceği yönündeki eleştirilerini açıklıyor.