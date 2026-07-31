Atletico Madrid ve İspanya Milli Takımı forveti Marcos Llorente, "La Roja"nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Barcelonalı yıldız takım arkadaşı Ferran Torres ile birlikte çıktıkları tatilde bir araya geldikleri fotoğrafların yol açtığı tartışma dalgası ve saldırgan yorumlara kesin bir yanıt vermek için sessizliğini bozdu.

Son günlerde sosyal medyada iki oyuncunun samimi bir şekilde sarılıp öpüştüğünü gösteren fotoğraflar yayıldı; bu durum aralarındaki ilişkinin doğasına dair spekülasyon dalgasını alevlendirdi ve beraberinde bazı takipçilerden gelen alaycı ve müstehcen yorumlar yağmurunu getirdi.

Beni şaşırtan bir durum

Llorente, resmi Instagram hesabı üzerinden düzenlediği bir soru-cevap oturumunu eleştirilere tam bir açıklıkla yanıt vermek için değerlendirdi. Kendisine doğrudan şu soru yöneltildi: "Ferran sana sarıldı diye insanların bu kadar büyük bir yaygara koparmasının sebebi sence nedir?"

31 yaşındaki İspanyol oyuncu, açıklamasına Torres ile birlikte olduğu bir fotoğrafı da ekleyerek şunları söyledi: "2026 yılında iki erkeğin birbirlerine sevgi göstermesinin hâlâ bir tartışma konusu olması beni şaşırtıyor, ama hâkim olan zihniyeti gördüğümde durumu anlıyorum."

Kararlı bir üslupla şunları ekledi: "Bana göre, kendine güvenen ve arkadaşına duygularını göstermekten çekinmeyen bir erkekten daha erkeksi hiçbir şey yoktur." Bu net mesajıyla, kendisinin ve takım arkadaşının dostluklarını önyargılardan korkmadan ifade etme hakkını savundu.

Dünya şampiyonluğuyla taçlanan güçlü bir dostluk

Llorente ile Torres arasında yıllara yayılan sağlam bir dostluk ilişkisi var; bu dostluk, 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İspanya Milli Takımı'ndaki ortak katılımlarıyla daha da güçlendi. İkili, bu istisnai başarıyı kutlamak için birlikte tatil yapmaya karar verdi.