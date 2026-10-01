"Skandal": İnfantino'yu Manchester City'nin ihlallerini örtbas etmekle suçlayan yeni bir sızıntı

Basın organları, Manchester City'nin suçlu bulunması dosyasında yeni perde arkası detayları ortaya çıkarmaya devam ederken, İngiliz kulübüne yönelik ağır olabilecek cezaların açıklanması tüm dünyada merakla bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Birliği "Premier League", bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009/2010 ile 2017/2018 arasındaki 9 sezon boyunca mali rekabet kurallarının ihlaliyle ilgili tüm ihlalleri işlemekten suçlu bulduğunu, ayrıca birliğin soruşturmasıyla iş birliği yapmamaya ilişkin dört suçlamadan üçünden suçlu bulduğunu açıkladı.

Bugün perşembe günü, "Mundo Deportivo" gazetesi, 2018 yılındaki sızıntılarıyla Manchester City'ye karşı soruşturmaların önünü açan "Football Leaks" sitesinin kurucusu Rui Pinto'nun, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun durumun tamamen farkında olduğunu ve dolayısıyla istifa etmesi gerektiğini doğruladığını yazdı.

Pinto'ya göre, 2027 seçimlerine birkaç ay kala baskı altında olan FIFA Başkanı, Manchester City ve Paris Saint-Germain'e karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle futbolun geleceğinde hiçbir rol oynamamalı.

Pinto "X" üzerinde şunları yazdı: "2014 yılında, Manchester City'yi çevreleyen ihlallerden haberdar olan bir adam vardı. Kötü şöhretli Gianni Infantino, o dönemdeki Avrupa Futbol Birliği Genel Sekreteri, yetkisini kötüye kullandı, gizli belgeleri sızdırdı ve kısacası müfettişlerin çalışmalarını engelledi."

Şöyle devam etti: "Hem Manchester City'nin hem de Paris Saint-Germain'in yalnızca para cezası almasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptı ve böylece onların Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesine yol açabilecek daha kapsamlı bir soruşturmayı önledi."



