"Skandal değil"... Mısır-Arjantin maçındaki tartışmalı durumlara ilişkin kapsamlı bir İspanyol analizi

Fransız hakem François Letexier’in, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır ile Arjantin arasında oynanan ve Latin Amerika ekibinin 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçtaki performansı hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda, hakemlik konusunda uzmanlaşmış İspanyol “Archivo Far” platformu, Litixier’in performansının mükemmel olmaktan uzak olduğunu, ancak bunun “son yılların en büyük hakemlik skandalı” ya da “hırsızlık” olmadığını ve Mısırlı teknik direktör Hossam Hassan’ın maçın bitiminde yaptığı gibi “maçın önceden ayarlanmış” olduğu iddiasının da doğru olmadığını belirtti.

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Raporda maçtaki hakem hataları ele alınarak şöyle denildi: “İlk yarıda, Christian Romero’ya, kartla cezalandırılması gereken türden, oldukça açık bir taktik faul için sarı kart göstermedi. Hata, evet, ama küçük bir hata. Verilmeyen bir başka uyarı da Nahuel Molina’ya yönelikti; duran top sırasında rakibinin yüzüne tokat atmaya çalışması nedeniyle. Bu bir saldırı değil, rakibin ilerlemesini durdurmak için atılmış bir tokat."

Ve şöyle devam etti: “Ancak şuna dikkat edin, çünkü bu Litixier’in hatası değil: Bu olay, onun önünde bulunan dördüncü hakemin sorumluluğundadır. Ana hakem sırtını dönmüştü ve olayı görememişti. Bu, hakem ekibinin hatası, onun kişisel hatası değil.”

Ve ekledi: “Onun en büyük, asıl hatası ikinci yarıda geldi. Salah, Paredes’e baskı uyguluyordu ve Arjantinli oyuncuyla hafif bir temas yaşandı; Paredes ise çok abartılı bir şekilde kendini yere bıraktı. Lixier bu olayı abarttı ve faul düdüğü çaldı, umut vaat eden bir atağı kesti. İşte burada gerçekten hata yaptı: Hızla ilerleyen bir oyuncu varken ve birkaç metre ötede onu kapatacak tek kişi olarak sadece Lisandro Martínez kalmışken, doğru olan oyun akışını sürdürmek ve hareketin kendi kendine tamamlanmasına izin vermekti.”

Tartışma

“Arquivo Far” raporu şöyle devam ediyor: “Şimdi, heyecan verici kısım. Çünkü olayları gerçekten alevlendiren hareketleri, Letexier doğru bir şekilde çözdü; ancak bunu VAR incelemesinden sonra yaptı, bu da elbette puanını düşürüyor. İlk olarak, Tagliafico’ya karşı tamamen açık bir penaltı. Tartışmaya yer yok: Klasik bir penaltı ve o da tereddüt etmeden penaltı kararı verdi.”

Rapor şöyle devam etti: “İkincisi, skoru 0-2 yapacak olan Mısır’ın iptal edilen golü. O pozisyonun başında Attiya, Lisandro Martínez’in dayanak ayağına basarak onun ilerlemesini engelledi. Burada birçok ‘analist’in göz ardı ettiği iki hususu açıklamak gerekiyor... Birincisi: Hafif bir basma, bunun faul olmamasını gerektirmez. Bu klasik bir analiz hatasıdır. Hafif bir basma, ayağınızı kaldırmanızı engelleyecek kadar yeterli olabilir; böylece topu kaybedersiniz ve olduğunuz yerde sabit kalırsınız.”

Ve şöyle devam etti: “Bu, koşarken ilerleyen rakibin topuğuna dizle dokunmaya benzer: basit, evet, ama faul. Önemli olan sadece neden değil, sonuçtur. Buradaki sonuç ise Lisandro’nun ilerleyememesi, Mısır’ın topu ele geçirip gol atmasıdır. İkincisi: ‘Aynı hücum aşaması değil’ iddiası. Evet, öyle. Bunu kronometre de kanıtlıyor: Faul 57:33'te, Mısır'ın golü ise 57:50'de gerçekleşti. Sadece 17 saniye. Öne doğru dikey bir oyun, birkaç pas ve gol."

Raporda şunlar da eklendi: “İki kare arasında 35 ya da 40 saniye olan gol incelemeleri gördük, bu ise 17 saniye ve düz bir çizgide. Arjantin’in sahada sıkışık olması önemli değil: Mısır’ın topu geri kazanıp atağa geçtiği tarafta böyle bir durum yoktu. Aynı aşama, incelemeye açık bir hareket, VAR odasından Jérôme Brissard’ın doğru müdahalesi. Daha fazlası yok.”

İki penaltı mı?

Ve şöyle devam etti: “Üçüncüsü, Mısır’ın üçüncü gol (Enzo’nun golü) öncesinde talep ettiği iki penaltı. İlki: Mac Allister’ın Hamdi Fathi’ye yaptığı hafif bir tutuş. Arjantin şanslıydı, çünkü top çekişme bölgesine düşseydi bu hareket cezalandırılacaktı. Ancak top Romero’nun önüne düştü ve o da topu yaklaşık 4 metre uzağa kolayca uzaklaştırdı; bu durumda VAR incelemesi mümkün değil.”

Ve şöyle devam etti: “Julian Álvarez ile Salah arasında bir temas. Julian topa önce dokunup dışarı çıkarıyor, temas ise bundan sonra gerçekleşiyor ve top zaten oyun dışındaydı. Bu kesinlikle penaltı değildi. Bazılarının yaptığı gibi bu pozisyonu Lisandro’nun pozisyonuyla karşılaştırmak, ikisinin tamamen zıt olduğunu anlamamaktır.”

Şöyle devam etti: “Çok şey anlatan bir ayrıntı var: Hüsam Hasan kollarını kavuşturduğunda – bu sıradan bir jest değil, ırkçılığı bildirmek için FIFA’nın resmi işaretidir – Letexier onu durdurdu, ne yaptığını açıkladı ve yüzüne sarı kart gösterdi. Mısırlı oyuncu kollarını indirdi. Bu, hassas bir durumu doğru değerlendirip, olayın akışına kapılmamanın bir göstergesidir.”

Rapor şu şekilde sona erdi: “Bu, gurur duyulacak bir hakemlik mi? Hayır. Zorlu bir başarı, ama yine de bir başarı. Bu maçı çevreleyen manipülasyon suçlamaları ve komplo teorileri… kuralların karşısında tutunamaz. Bu Dünya Kupası, gerçek ve zarar veren hakemlik skandallarına tanık oldu. Ancak Arjantin-Mısır maçı bunlardan biri değil. Bundan çok uzak.”