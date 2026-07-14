Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdullah Fal, 2026 Dünya Kupası finallerinden erken elenmesinin ardından ülkesinin milli takımını sarsan büyük bir idari ve tıbbi skandalı ortaya çıkardı; 2026 Dünya Kupası finallerinden erken elenmesinin ardından ülkesinin milli takımını sarsan bu skandalda, “Teranga Aslanları”nın sağlık denetiminden tam 10 yıl boyunca sorumlu olan doktorun aslında bir kadın doğum uzmanı olduğu ve profesyonel sporcularla çalışmak için gerekli akademik niteliklere sahip olmadığı ortaya çıktı.

Şok edici açıklamalar, Pazartesi akşamı Val’in düzenlediği fırtınalı bir basın toplantısında yapıldı. Val, bu toplantıda, sonunda teknik direktör Babi Thiaw’ın görevden alınmasına yol açan Senegal milli takımının felaket performansının ardındaki gerçek nedenleri açıklamaya çalıştı.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, şaşkınlık ve hoşnutsuzluk dolu bir ses tonuyla şunları söyledi: “Kapsamlı bir inceleme ve dosyaların titiz bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından, 10 yıl boyunca aralıksız olarak ‘Teranga Aslanları’ ile çalışan A Milli Takım doktoru Dr. Abdurrahman Fedor’un aslında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu ve profesyonel futbolcuların tıbbi gözetimini üstlenmek için ne akademik ne de mesleki niteliklere sahip olmadığını tespit ettik.”

Oyuncular ve doktor arasındaki güven eksikliği

Fal, iç soruşturmaların şok edici bir gerçeği daha ortaya çıkardığını ekledi: Oyuncuların kendilerinin de doktora veya onun tedavi ve rehabilitasyon planlarına güvenmedikleri, bunun da uluslararası müsabakalar sırasında, özellikle de son Dünya Kupası’nda fiziksel ve psikolojik hazırlıklarını olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

Federasyon başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncular kendilerine sunulan tedavi programlarının yetersizliğinden sürekli şikayet ediyorlardı ve doktorun karmaşık spor yaralanmalarıyla başa çıkma kabiliyeti konusunda şüpheler vardı, ancak Dünya Kupası’nda felaket yaşanana kadar bu konu ciddiye alınarak soruşturulmadı.”

Yemek Skandalı

Skandallar sadece tıbbi boyutla sınırlı kalmadı, 2026 Dünya Kupası finallerine katılmak üzere Senegal milli takımının ABD’de düzenlediği antrenman kampının lojistik ve idari yönlerini de kapsadı.

Fal, Senegalli Futbol Federasyonu yönetiminin, mali harcamaları azaltmayı amaçlayan bir kemer sıkma politikası kapsamında, milli takım aşçısının Amerika’ya seyahat masraflarını karşılamayı reddettiğini açıkladı. Bu durum, oyuncuları günlük yemeklerini sipariş etmek için çevrimiçi yemek sipariş uygulamalarına başvurmaya zorladı; gözlemciler bu durumu “dünyanın en büyük futbol turnuvasına katılan bir milli takım için aşağılayıcı” olarak nitelendirdi.

Bu amatörce uygulamalar, oyuncular arasında büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Oyuncular, Dünya Kupası müsabakaları sırasında fiziksel kondisyonlarını en üst seviyede tutmak için ihtiyaç duydukları özel ve dengeli sporcu beslenmesini alamadıklarından şikayet ettiler.

Dünya Kupası’ndan erken ve utanç verici bir elenme

Senegal, Belçika milli takımına karşı 3-2'lik acı bir mağlubiyetin ardından 2026 Dünya Kupası'ndan son 32 turunda (son 16 turunda) elendi. Bu maç, Afrika ekibinin teknik ve fiziksel açıdan bariz zayıflıklarını ortaya koydu.

Bu hayal kırıklığı yaratan performans, arka arkaya yaşanan idari ve tıbbi skandallarla birleşince, Senegalli Futbol Federasyonu yönetimi, erken elenmenin ardından ülkeyi saran geniş kitlelerin öfkesini yatıştırmak amacıyla teknik direktör Babé Thiaw’ı görevinden almaya yönelik hızlı bir karar aldı.