Sjoerd Mossou, Wout Weghorst'tan bıktı ve Hollanda milli takımı için daha iyi bir yedek oyuncu önerdi: "On kat daha iyi"

Cuma günkü AD Futbol Podcast'inde Sjoerd Mossou, Wout Weghorst'un oyununa eleştirel yaklaşıyor. Gazeteci, Ajax'ın forvetinin Dünya Kupası için ciddi bir seçenek olarak görülmesini şaşırtıcı buluyor gibi görünüyor.

33 yaşındaki Weghorst, yedek oyuncu olarak milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alması neredeyse kesin gibi görünüyor. Mossou, NAC Breda'ya karşı oynanan maçta (0-2 galibiyet) Weghorst'u bir kez daha yakından izledi ve hiç de etkilenmedi.

Mossou, futbol medyasının bir parçası olduğu için Weghorst'u kişisel olarak önümüzdeki yaz Dünya Kupası'nda görmek ister, ancak futbol teknik açıdan bu konuda şüpheleri var.

“Bu sezon Weghorst'a bakarsanız... Bu, Hollanda milli takımında olamaz, değil mi? Ciddi olarak soruyorum. Koeman'ın oyuncularına sadık olduğunu ve Weghorst'un yedek forvet olarak kadroda yer alacağını biliyorum. Antrenmanlarda bir motor gibi çalışıyor, bunların hepsini biliyorum.”

“Ama Dünya Kupası'na gidecek bir Hollanda milli takım forvetinden biraz daha fazla kalite bekleyebilirsiniz,” diye yüksek sesle soruyor Mossou.

Mossou, Weghorst'un NAC karşısında iki orta saha oyuncusuyla karşı karşıya olduğunu vurguluyor. “İkisi de onu hiç zorlanmadan alt ettiler. Eredivisie'nin on yedinci sırasındaki takıma karşı neredeyse hiçbir şey yapamadı. Aslında bu durum tüm sezon boyunca böyle.”

Mossou, Oranje'de çok daha iyi bir yedek oyuncu olduğunu düşünüyor. “Hücumda kafa vuruşunda kim daha iyi, Virgil van Dijk mı yoksa Wout Weghorst mı? Eğer son aşamada forvette bir kafa vuruşçusu istiyorsan, Virgil van Dijk, Wout Weghorst’tan on kat daha iyidir. Yeterince stoperimiz var, yani her zaman defansta tutacak birini bulabilirsin. Dürüst olmak gerekirse, son dakikalardaki o rolde de onu pek görmüyorum.”