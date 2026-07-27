Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferi neredeyse kesinleşti. "Los Blancos", bu transferde Paris Saint-Germain'in önüne geçerek İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

Paris Saint-Germain dün akşam, Leipzig oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisini geri çektiğini resmen açıklayarak oyuncuyla ilgili tüm görüşmeleri sonlandırdı. Transfer bedeli ve mali talepler son derece fahiş seviyedeydi ve transfer piyasasının dengesini bozması muhtemeldi.

"Foot Mercato" sitesi şunları yazdı: "Üst üste iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve son yıllarda Fransa'nın en çok kupa kazanan kulübü olan Paris Saint-Germain, bazı menajerlerin yürüttüğü manipülasyon ve manevra oyununa kendini kaptırmayacak." Kulüp, transfer piyasasındaki stratejisini sakinlik ve güvenle sürdürecek. Pazar akşamı basına gönderilen resmi bir açıklamada Paris Saint-Germain, Yan Diomande transferinden çekildiğini duyurdu.

Bu geri çekiliş, transferi hızla tamamlaması beklenen Real Madrid'in önünü açtı; öyle ki bazı İspanyol basın organları önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklamanın yapılacağına işaret ediyor.

Real Madrid taraftarları, kulüplerinin Paris Saint-Germain karşısındaki üstünlüğüyle övünmeye başladı. Öncelikle, sosyal medyadaki pek çok kişi, rakibinin bu transferde önüne geçmesinin ardından Paris'in yalnızca sızlanan bir kaybeden olduğunu düşünüyor. Son yıllarda büyük ölçüde kendisinin sorumlu olabileceği şişkin bir transfer piyasasını Paris Saint-Germain'in kınadığını görmek ise ironik.

İspanyol basını, Paris Saint-Germain'e karşı kazandığı "zafer" için Real Madrid'i tebrik ediyor. Örneğin Cadena SER radyosu şunları aktardı: "Gerçek şu ki, Diomande, Paris Saint-Germain yerine Real Madrid'i tercih etti."

"Marca" gazetesi ise dün gece yayımlanan bir yazısında şunları yazdı: "Bu sabah Paris Saint-Germain, Real Madrid'in ısrarlı girişimlerine rağmen oyuncuyla anlaşabileceğini hâlâ düşünüyordu."

Aralarında Radio Marca'nın da bulunduğu çeşitli basın organlarında görev yapan gazeteci Sergio Valentin şunları ekledi: "Paris Saint-Germain'in basın açıklamasında beni gülümseten bir paragraf var. Bunu söylemek Bayern Münih'in hakkıdır, ancak Paris Saint-Germain'in transfer piyasasından şikâyet etmesi, gerçek anlamda adil bir mali oyun talep edenler için ağır bir şaka niteliğinde."