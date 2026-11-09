Chelsea'nin Stamford Bridge'de Tottenham karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi, sadece üç puanlık bir kayıp değildi; kulübün en tehlikeli sızıntılarının basından ya da oyuncu menajerlerinden değil, milyonlarca insanın tutkuyla oynadığı bir oyundan geldiğini ortaya koyan bir skandalın başlangıcıydı.

Herkes Chelsea'nin Joao Pedro'nun sakatlığını açıklamasını beklerken, bazı oyuncular ve çalışanlar tek bir kelime bile etmeden, sadece "Fantasy Premier League" oyunundaki hayali takımlarında yaptıkları küçük bir değişiklikle durumu zaten ifşa etmişti.

Pedro'nun sakatlığı nasıl ortaya çıktı?

Chelsea kulübü, Joao Pedro'nun sakatlığının oyundaki takım seçimleri aracılığıyla ifşa edildiğinin anlaşılması üzerine, çalışanlarını "Fantasy Premier League" oyunu yoluyla takım haberlerini istemeden ortaya çıkarmamaları için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çalışanlara bir e-posta gönderildi; BBC'ye göre bu e-posta, "Fantasy Premier League" veya diğer herhangi bir kamuya açık oyun platformunda oynarken iç bilgileri kullanmanın olası sonuçlarını kendilerine hatırlatmak amacıyla gönderildi; zira takım seçimleri, oynamayacak ya da dönüşü yakın olan oyuncuları ortaya çıkarabiliyor.

Bu durum, Tottenham karşısındaki yenilgi öncesinde yaşanan sızıntıların ardından geldi; Pedro, daha sonra ön uyluk kasında bir sakatlık olduğu anlaşılan bir nedenle beklenmedik şekilde yoktu.

"Fantasy Premier League" alanında etkili birçok içerik üreticisi, kulüpten sakatlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, forvet Morgan Rogers'ın ve Chelsea kadrosunun birçok üyesinin, Stamford Bridge'deki maçın başlamasından önce Pedro'yu oyundaki takımlarından çıkardıklarına dair kanıtlar gördüklerini iddia etti.

Alonso: Hiçbir şey bilmiyorum!

Yenilgiden sonra "BBC Sport" tarafından konuyla ilgili soru yöneltildiğinde, Xabi Alonso durumdan haberdar olmadığını söyledi.

Şöyle yanıt verdi: "Fantezi takımlar meselesiyle ilgilenmiyorum, bu yüzden bunu bilmiyordum."

Yaz aylarında Chelsea'ye katılmasından bu yana Alonso (44), basın toplantılarında sakatlık konularını ele alırken genel olarak temkinli davrandı.

Sızıntılarla uzun bir geçmiş

Chelsea daha önce de sızıntılarla ilgili sorunlar yaşamıştı; geçen sezon eski teknik direktör Liam Rosenior'un dört ay süren döneminde, kulübün Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında aldığı iki yenilgi öncesinde takımın kadroları sızdırılmıştı.

Ayrıca, eski defans oyuncusu Marc Cucurella'nın berberinin, müvekkiliyle konuyu görüştükten sonra, geçen sezon Pedro ile Cole Palmer'ın Brighton deplasmanında yer almayacağını sosyal medyada ifşa ettiği de daha sonra ortaya çıktı.

Yeni kısıtlama yok, ama çözüm farkındalık

"Fantasy Premier League" söz konusu olduğunda, ek kısıtlamalar getirilmesi beklenmiyor; çünkü Chelsea bu olayı, oyuncular ve çalışanlar arasında farkındalığı artırarak ele alınabilecek münferit bir vaka olarak değerlendiriyor.

Arsenal, Liverpool, Leicester ve Newcastle gibi kulüplerin oyuncularının takımlarında ifşa edici değişiklikler yaptığını öne süren birçok başka örnek de vardı; "BBC Sport" ise "Fantasy Premier League" takipçilerinin, lig genelindeki kulüplerde bulunan oyuncu ve önemli şahsiyetlerle bağlantılı olduğuna inandığı hesapları tespit etti.

En dikkat çekici örnek ise muhtemelen, dönemin Aston Villa forveti Jack Grealish'in Şubat 2021'de Leicester City'ye karşı oynanan bir maç öncesinde kadroda yer almayacağının ortaya çıkmasıydı.

Dönemin Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers daha sonra, takımının kazandığı maçtan önce Grealish'in sakatlık nedeniyle yokluğuyla ilgili söylentilerden haberdar olduğunu söyledi.

Kuralı olmayan bir oyun

"BBC"ye göre, giderek daha belirgin bir şekilde daha geniş futbol ekosisteminin bir parçası haline gelen "Fantasy Premier League"i oynayan 11 milyondan fazla kişi bulunuyor.

Kumarı yasaklayan katı kurallar bulunmasına rağmen, Premier Lig, oyuna dahil olanların "Fantasy Premier League"e nasıl katılması gerektiği ya da katılıp katılmaması gerektiği konusunda kulüplere herhangi bir belirli yönerge sunmuyor.

Bunun yerine konu, genel olarak her kulübün kendi başına yönetmesi gereken bir mesele olarak ele alınıyor.