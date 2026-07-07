Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, 2026 Dünya Kupası’ndan dramatik bir şekilde elenmesinin ardından milli takıma teselli etmek için çaba gösterdi.

Mısır milli takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Sisi, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: “Milli futbol takımımızın kahramanlarına, onurlu performansları ve Mısır futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attıkları için teşekkür ederim.”

Sisi sözlerini şöyle tamamladı: “Sizinle ve başarınızla gurur duyuyoruz. Allah’ın izniyle gelecek sizin için daha da parlak olacak.”

Hatırlanacağı üzere, Mısır Milli Takımı, önceki üç katılımında grup aşamasında elenmişken, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.