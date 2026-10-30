Dorking Wanderers Teknik Direktörü Marc White, takımının salı günü altıncı lig seviyesinde Hemel Hempstead Town ile oynadığı maçın devre arasında yaptığı öfkeli konuşmanın görüntüleri ortaya çıkınca internette gündem oldu. Açık sözlülüğüyle tanınan White, takımı devreye 2-1 geride girerken küfürlerle dolu bir konuşma yaptı ve soyunma odasındaki mobilyaları devirdi.

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Öfkeli teknik direktör soyunma odasını dağıttı

Bunch of Amateurs YouTube kanalının kaydettiği görüntülerde, Dorking'in başındaki White'ın salı akşamı takımının erken bulduğu üstünlüğü kaybetmesinin ardından öfkesine hâkim olamadığı görüldü. Glenn Morris, Lee Angol ve Darion Dowrich'in şutlarını kurtardıktan sonra Alfie Rutherford, Michael Johnson'ı yakın direğinden mağlup etti. Ancak George Williams, ceza sahasındaki karambolde eşitliği sağladı ve ardından devrenin sonlarına doğru bir penaltıyı gole çevirdi. Bunun üzerine White, devre arasında oyuncularına sert çıktı.

Küfürlü öfke patlaması takımı şaşkına çevirdi

Viral olan videoda oyuncularına seslenen White öfkeyle şöyle bağırdı: “Sizin neyiniz var a*ına koyayım? Pinch, Josh, sizin neyiniz var a*ına koyayım? Neden s*ktir...”

Oyuncuları irkilirken masaya yumruk atıp masayı deviren White, bağırmayı sürdürdü: “Bu b*ktan sahada neden oynuyorsunuz a*ına koyayım? S*ktir edin! S*ktir edin! Oyundan çıkıyorsun. Berbatsın a*ına koyayım. Sen de çıkmak üzeresin. Kendinize gelin a*ına koyayım. B*ktan bir oyun bu. Benim için utanç verici! Tam saha pres yaparken bu b*ktan sahada oynamayın! B*k gibi! B*k gibi a*ına koyayım! Bu işi düzeltin, sizi bir avuç p*ç. Takım arkadaşlarınıza öfkelenmeniz gerekiyor. Size söyledim. S*ktir edin bu b*ktan golleri. Dehşete düştüm a*ına koyayım. Skorun böyle kalmaması için dua etseniz iyi olur. Söylüyorum size a*ına koyayım. Bu işi düzeltin, sizi p*çler. Takım olarak aynı b*ktan hataları yapmamayı öğrenseniz iyi olur. B*ktan hatalar! Şimdi biraz t*şak gösterin. T*şak gösterin a*ına koyayım. Çıkın, s*ktir olup çıkın! Burada oturup duruyorsunuz a*ına koyayım. Çıkın dışarı a*ına koyayım!”

Oyuncular toparlanmaya çalışırken öfkeyle dışarı çıkan White, ardından yeniden içeri dalıp bağırdı: “Biriyle yumruk yumruğa kavga edeceğim a*ına koyayım! Size burada kalmanızı kim söyledi? Çıkın dışarı!” Masayı bir kez daha devirip tekmeledikten sonra ekledi: “S*ktir olup çıkın. Hemen! Çıkın dışarı a*ına koyayım! Rezalet bu a*ına koyayım!”

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Açık sözlü teknik direktör soyunma odasındaki öfke patlamasını savundu

Sonrasında viral olan görüntüler hakkında Daily Star Sport'a konuşan White şunları söyledi: “Bugünlerde bazı insanlar beni şaşırtıyor. Futbolun modern bir dönemi var ve insanlar gerçekte neler olup bittiğini pek bilmiyor, çünkü Premier League biraz göz alıcı bir yer.

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“Ama futbolun içinde olan herkes, salı günü yaşananların her hafta olmasa da futbol dünyasında düzenli olarak yaşandığını bilir. Dorking'deki avantajımız ise Bunch Of Amateurs bunu çektiği için insanların olanları görebilmesi.

“Yani böyle bir durum işte. Kameralar belki yedi yıldır çevremizde. Dürüst olmak gerekirse onları hiçbir zaman düşünmüyorum bile. Ama evet, kesinlikle normalden daha öfkeliydim.”

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Son dakikadaki gol ev sahibine bir puan getirdi

Öfke patlamasının ardından takım ikinci yarıda karşılık verdi ve Dawid Rogalski bir köşe vuruşunu kafayla gole çevirdi. Ancak altı dakika sonra Josh Green, yarım voleyle konuk ekibi yeniden öne geçirdi. Rutherford ise 89. dakikada topu ağlara göndererek skoru 3-3'e getirdi. Hafta içinde bir puanı kurtaran White'ın takımı, cumartesi günü Meadowbank'te Weston-super-Mare'i ağırlayacak. Teknik direktörlerinin sakin kalması için maça bir kez daha tutuk başlamamaları büyük önem taşıyacak.