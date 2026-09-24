Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or mücadelesini kazanmak için uzmanların tercihlerini beklemedi; aksine bu mücadeleyi Avrupa'da tartışmayı alevlendirecek ateşli bir açıklamayla noktalamaya karar verdi.

Bireysel anlamda en değerli ödül için rekabetin kızıştığı bir dönemde, Barcelona'nın cevheri büyüklerin özgüveniyle çıkıp lafı hiç dolandırmadan söyledi: Benim oynadığım gibi futbol oynayanlar çok az, ve Ballon d'Or taraftarlara keyif verene gitmeli.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal (19 yaşında), beklenen törene yalnızca birkaç gün kala bir İspanyol kanalına verdiği yeni bir röportajda, bu yılki Ballon d'Or ödülünü kazanmaya yönelik açık talebini yeniledi.

Yamal, önümüzdeki pazartesi 26 Ekim'de Londra'daki London Palladium sahnesinde takdim edilecek olan ödülün en önemli adaylarından biri kabul ediliyor ve mevcut milli ara döneminde çetin bir rekabet söz konusu.

"Farklı olan benim"

İspanyol "Teledeporte" kanal ağına verdiği ve "Mundo Deportivo"nun aktardığı röportajda, ödülü neden hak ettiği sorulduğunda Lamine dikkat çeken bir özgüvenle yanıt vermekte tereddüt etmedi ve taçlandırılmanın ilk ölçütü olarak keyfi öne koydu.

Yamal şöyle konuştu: "Bu, şu andaki oyun tarzım ve Avrupa futbolundaki kişiliğimle ilgili. Çünkü Messi her zaman var olmaya devam edecek ve insanlar onu izlemekten keyif alacak. Benim gibi oynayan, oyundan bu şekilde keyif almanı sağlayan çok az oyuncu var ve ben bunu hissediyorum."

Ve ekledi: "Benim hedefim bu, bu yüzden Neymar benim idolümdü. Ballon d'Or en iyi oyuncuya verilir; izlemekten en çok keyif aldığın oyuncuya, seçkin oyuncuya. İşte beni ayıran şey bu."

Yamal'ın keyif ile hak edişi birbirine bağlayan açıklamaları, genç yıldızın benimsediği ve Ballon d'Or'un sadece rakamlar ve gollerden ibaret olmadığını, dünyayı eğlendirme yeteneği olduğunu gördüğü felsefeyi teyit etmek için geldi.









Barcelona ve İspanya'da fikir birliği

Yamal'ın adaylığı yalnızca kendine olan güveninin ürünü değildi; aynı zamanda Barcelona ve İspanya Milli Takımı soyunma odasından geniş bir destek de görüyor. Raphinha'dan Rodri'ye, Anthony Gordon ve Nico Williams'ın son açıklamalarına kadar herkes, Barcelona'nın 10 numaralı formasının sahibinin bu yıl ödüle en layık isim olduğu konusunda hemfikir.

Ödül için oylama önümüzdeki pazartesi 28 Eylül'de kapanacak; bu nedenle Yamal, önümüzdeki cumartesi Wembley Stadı'nda İngiltere'ye karşı oynanacak beklenen karşılaşmada son imzasını atmaya çalışacak.









Bu maç, teoride ödülün Dünya Kupası finaline kadar hesaba katılan kriterleri arasında sayılmaması gerekse de, deneyim son izlenimlerin oy kullananların zihninde oylarını vermeden önce çoğu zaman belirleyici olduğunu kanıtladı.



