Senegal basınındaki haberler, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS"ın bugün perşembe günü İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlediği, 2025 Afrika Uluslar Kupası finali Fas-Senegal maçına ilişkin davada karar vermek üzere yaptığı dinleme oturumunda yaşanan sürpriz kulis bilgilerini ortaya çıkardı.

Dinleme oturumu, Fas tarafının maçın hakemine ait ikinci bir raporun varlığından söz etmesinin ardından davada dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu; ancak Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"ın avukatları bu iddiayı reddetti.

Oturum kapalı kapılar ardında yapılmasına rağmen, bu durum mahkeme salonundan bazı detayların sızmasını engellemedi. Senegalli "Seni News" sitesi, Lozan'da hazır bulunan bir kaynağa dayanarak bilgileri aktardı.

Kaynağa göre Fas savunması, maçın olaylarının değerlendirilmesini etkileyebilecek yeni bir unsur sundu. Bu unsur, finalin Kongolu hakemi Jean Jacques Ndala'ya ait, maçın ardından sunulan resmi raporu tamamladığı ya da ona detaylar eklediği varsayılan ikinci bir raporun varlığına işaret edilmesinden ibaretti.

Bu varsayılan raporun niteliği, içeriği veya dava dosyasına dahil edilme imkânının ne ölçüde olduğu şu ana kadar netlik kazanmadı; ancak bu iddianın ortaya atılması "CAF" avukatından doğrudan bir yanıt aldı.

Fas ile CAF arasında anlaşmazlık

Afrika Futbol Konfederasyonu avukatları, Fas tarafının ikinci raporun varlığına ilişkin söylediklerini reddetti. Bu, dikkat çekici bir tutumdu; özellikle de "CAF" ve Fas'ın, Senegal Futbol Federasyonu'nun yaptığı itiraza karşı birlikte durmaları nedeniyle.

Hakem raporu, Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olaylarla ilgili en önemli belgelerden biri olması bakımından davada büyük bir önem taşıyor. Afrika Futbol Konfederasyonu, kupayı Senegal'den geri alma ve maçı Fas lehine sayma kararında bu rapora dayanmıştı.

CAS'tan bugün karar yok

Herkesin davanın akıbetini beklediği bir sırada, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, dinleme oturumunun tarafların talebi üzerine, taraftarların veya basın mensuplarının katılımı olmaksızın kapalı kapılar ardında yapıldığını teyit etti.

Oturumun bitiminin ardından, 3 Avrupalı hakemden oluşan tahkim kurulunun müzakerelerine başlaması planlanıyor. "CAS" ise kararın açıklanacağı kesin bir tarih belirleyemeyeceğini belirtirken, aynı zamanda kararın bugün açıklanmayacağını teyit etti.