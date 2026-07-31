Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'dan çıkan bir iç araştırma notu, federasyonun Dünya Kupası'nı 2030 sürümünden itibaren 48 takımdan 64 takıma çıkarma olasılığını incelemek için ilk adımları attığını, geçtiğimiz dönemde ortaya atılmasından bu yana tartışma yaratan öneriye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme hazırlamakla bağımsız bir kuruluşu görevlendirdiğini ortaya koydu.

Turnuva, geçen sürümde (2026) takım sayısı 48'e çıkmadan önce, 1998'den 2022'ye kadar 32 takımın katılımıyla düzenleniyordu.

30 Temmuz 2026 tarihli belgeye göre FIFA, herhangi bir nihai karar almadan önce bu genişlemenin fizibilitesini, turnuvaya ve dünya genelinde futbol sistemine etkisini değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma hazırlamakla bağımsız bir kuruluşu görevlendirmeyi planlıyor.

Belge, çalışmanın amacının, katılımcı takım sayısının 48'den 64'e çıkarılmasının turnuvanın sportif ve ticari değerini ve bir bütün olarak futbol sistemi üzerindeki yansımalarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek olduğunu, çalışmanın öneriye ilişkin tüm yönleri kapsayacağını açıkladı.

Kendi cephesinden İngiliz gazeteci Martyn Ziegler, "X" platformundaki hesabı üzerinden, FIFA'nın Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması olasılığını incelemek için halihazırda bir ön belge yayımladığını ortaya koydu ve önümüzdeki 14 Ağustos'un, çalışmayı hazırlamayı üstlenecek bağımsız kuruluşun atanmasına ilişkin karar tarihi olacağını belirtti.

Ziegler, ajansın atanmasının onaylanması halinde, raporun 19 Eylül'den önce hazır olması için analizini tamamlamak üzere yalnızca yaklaşık 4 haftaya sahip olacağını ekledi. Bu tarih, futbol koridorlarında geniş çaplı tartışma yaratan bir başka projenin, yani Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir kısmının özel sektör yatırımcılarına satılmasının, ulusal federasyonlar tarafından oylanması için önerilen tarih.

Ziegler, turnuvayı genişletme fikrinden en büyük faydayı kimin sağlayacağına dair sorular ortaya attı ve önerinin, FIFA'nın uluslararası federasyonun ticari faaliyetlerini yeniden yapılandırmaya ve dış yatırımların önünü açmaya yönelik projesiyle aynı döneme denk gelmesi göz önüne alındığında, potansiyel yatırımcıların en büyük faydayı sağlayanlar arasında olabileceğine işaret etti.

Bu gelişme, başta Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Konfederasyonu olmak üzere çeşitli kıtasal federasyonların, oyunun geleceği ve yönetimi üzerindeki etkisine dair endişeler ortasında öneriye karşı çıktıklarını açıklamalarının ardından, FIFA'nın ticari projesi nedeniyle artan baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geliyor.

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