Siz de aynı fikirde misiniz?.. Platini, Portekiz’in Dünya Kupası’nı kazanacağını öngörüyor

Fransa’nın efsanesi Michel Platini, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası’nın şampiyonu hakkındaki tahminleriyle herkesi şaşırttı.

Torino'da bir etkinliğe katılmak üzere bulunan Michel Platini'ye, 2026 Dünya Kupası'nın muhtemel galibi soruldu.

Eski Fransız yıldız, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen (1-1), Portekiz milli takımının en büyük favori olabileceğini belirtti.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda Platini, "Ben Portekiz'e bahis oynuyorum. Paris Saint-Germain'in orta sahadaki Portekizli oyuncularıyla nasıl oynadığını gördüyseniz, bu turnuvada bizi şaşırtabileceklerini düşünüyorum" dedi.

Platiné sözlerine şöyle devam etti: “Cristiano Ronaldo’nun kaderi kendi elinde ve kendi kararında. Ne yapacağına ve ne zaman yapacağına o karar verecek. Fiziksel yapısının benden farklı olduğu açık; bu da onun daha uzun süre oynamasına olanak sağlayacaktır.”

Ve şöyle devam etti: “1986 Dünya Kupası’nda yaşadığım sakatlık ve Heysel Stadyumu’ndaki felaket gibi talihsizlikler yaşadım; erken emekli olmamı gerektiren pek çok deneyim yaşadım.”

Eski Fransız yıldız şunları da ekledi: “Ronaldo hâlâ futbola tutkuyla bağlıysa – ki öyle – oynamaya devam etmek isteyecektir. Teknik direktör onu kadroda tutmaya devam ederse, eminim ki doğru kararı vermiş demektir.”