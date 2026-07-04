Siyonist varlıkla işbirliği… Flick’in talebi üzerine Barcelona için bir Alman transferi!

Barcelona Kulübü, sadece oyuncular düzeyinde değil, genel performansı etkileyen hayati alanlarda, özellikle de fiziksel hazırlık konusunda, A takımın tüm yönlerini geliştirmeye devam ediyor.

Kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak kulüp, “Performans ve Geliştirme Bölümü” adında yeni bir bölümün kurulduğunu duyurdu. Bu bölümün amacı, kulübün tüm kollarında fiziksel hazırlık metodolojisini tek tip hale getirmek ve teknik ve tıbbi ekipler arasındaki uyumu güçlendirmektir.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesinin haberine göre, A Takımı’nın mevcut fiziksel hazırlık sorumlusu Julio Toss, yeni bölümün başkanlığını üstlenecek. Onun yerine ise teknik direktör Hansi Flick’in, Alman Futbol Federasyonu’nda yıllarca birlikte çalışarak aralarında oluşan karşılıklı güvenden yararlanarak takımın fiziksel hazırlık bölümünü yönetmesi için seçtiği Jan Benjamin Kogel geçecek.

Bu değişiklik, takımın geçen sezon yaşadığı sorunların ardından, özellikle de sakatlıklardan yavaş iyileşme ve sakatlıkların tekrarlanması konusunda, Flick’in fiziksel kondisyon sisteminde köklü reformlar yapma isteğine yanıt olarak gerçekleşti.

Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha’nın durumu bunun en belirgin örneğiydi; oyuncunun sakatlığında yaşadığı gerileme, onu beklenenden daha uzun süre sahalardan uzak tuttu ve bu da teknik ekibi hazırlık ve rehabilitasyon yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye itti.

Kogel, fiziksel hazırlık alanında on yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Alman Futbol Federasyonu’nda 10 yıl görev yapmış ve 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı’nı şampiyonluğa taşıyan Joachim Löw’ün liderliğindeki teknik kadroda yer almıştır.

Ayrıca, İsrail milli takımıyla çalışmasının yanı sıra, Köln, Werder Bremen, PSV Eindhoven ve Benfica gibi önde gelen birçok Avrupa kulübünde de benzer görevlerde bulunmuştur.

Kogel, spor performansı alanının önde gelen uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor. Daha önce Alman Futbol Federasyonu’nun Performans ve İnovasyon bölümünde görev yapmış ve burada modern antrenman yöntemleri ile sakatlık önleme tekniklerinin geliştirilmesine odaklanmıştı. Barcelona’daki yeni görevinde, takımın geçen sezon yaşadığı sakatlık oranlarını azaltmayı ve Hansi Flick’in takımlarının 90 dakika boyunca sergilediği yüksek pres oyun stiline uygun olarak oyuncuların fiziksel hazırlık düzeyini artırmayı hedefliyor.