Siyasi kalkan: Manchester City yaptırımlara karşı diplomatik dokunulmazlıkla donanıyor

Manchester City başkanı Khaldoon Al Mubarak, diplomatik dokunulmazlığa sahip; bu durum, Premier Lig'in kulübe karşı açtığı davayla ilgili olası herhangi bir hukuki süreci karmaşıklaştırabilir.

İngiliz "Financial Times" gazetesine göre, Al Mubarak bu dokunulmazlığa 2020 yılından bu yana, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetindeki görevi gereği Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin akredite bir üyesi olarak resmen kaydedilmesinin ardından sahip. Bu statü, İngiliz makamları tarafından tanınıyor ve ona Birleşik Krallık'taki bazı yargı süreçlerine karşı koruma sağlıyor.

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Bağımsız bir komisyon, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında işlenen mali ihlallerden suçlu bulunduğunu açıklamıştı. Karara göre kulüp, gelirleri şişirmek ve 900 milyon sterlini aşan maliyetleri gizlemek için sahte ticari sözleşmeler kullandı.

Davanın sonuçları kulübün ve sportif yaptırımların ötesine geçebilir; zira soruşturma konusu dönemde Manchester City'nin başında bulunan yetkililer, İngiliz futbolunu düzenleyen bağımsız futbol düzenleme kurumunun denetimine tabi olabilir. İspanyol "Sport" gazetesine göre bu kurum, dürüstlük ve doğruluk şartlarını karşılamadıklarını görmesi halinde sahipleri veya yöneticileri uzaklaştırma konusunda yasal yetkilere sahip.

Dava, Manchester City'nin Birleşik Krallık mevzuatına aykırı biçimde hesaplarını kasıtlı olarak tahrif ettiğine dair göstergeler ortaya çıkması halinde, ciddi ekonomik suçları soruşturmakta uzmanlaşmış İngiliz kurumu Ciddi Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin de dikkatini çekebilir. Kulüp, bu türden herhangi bir ihlal işlediğini kesin bir dille reddediyor.



