Siyasi kalkan: Manchester City, cezalara karşı diplomatik dokunulmazlıkla silahlanıyor

Manchester City'nin başkanı Khaldoon Al Mubarak diplomatik dokunulmazlığa sahip; bu durum, Premier Lig'in kulübe karşı açtığı davayla ilgili olası herhangi bir hukuki süreci karmaşıklaştırabilir.

İngiliz "Financial Times" gazetesine göre, Al Mubarak bu dokunulmazlığa 2020 yılından bu yana sahip; Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra Büyükelçiliği'nde, Emirlik hükümetindeki görevi gereği resmen akredite üye olarak kaydedilmesinin ardından elde etti. Bu statü İngiliz makamları tarafından tanınıyor ve kendisine Birleşik Krallık'taki bazı yargı süreçlerine karşı koruma sağlıyor.

Ayrıca oku

Veda haftası: Ronaldo arka kapıdan ayrılıyor, Messi kırmızı halıda

Büyükleri yakan bir yanardağ patlaması: İspanya çeyrek asırda dünya futboluna nasıl hükmetti?

Bağımsız bir komisyon, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında işlenen mali ihlallerden suçlu bulunduğunu açıklamıştı. Karara göre kulüp, gelirlerini şişirmek ve 900 milyon sterlini aşan maliyetleri gizlemek için sahte ticari sözleşmeler kullandı.

Davanın sonuçları kulübün ve sportif cezaların ötesine geçebilir; zira soruşturmaya konu olan dönemde Manchester City'nin başında bulunan yöneticiler, İngiliz futbolunu düzenleyen bağımsız futbol düzenleme kurumunun incelemesine tabi tutulabilir. İspanyol "Sport" gazetesine göre bu kurum, dürüstlük ve doğruluk şartlarını karşılamadıklarını değerlendirmesi hâlinde sahipleri veya yöneticileri uzaklaştırmaya ilişkin hukuki yetkilere sahip.

Dava ayrıca, Manchester City'nin hesaplarını Birleşik Krallık mevzuatına aykırı biçimde kasıtlı olarak tahrif ettiğine dair göstergeler ortaya çıkması durumunda, ciddi ekonomik suçları soruşturmakta uzmanlaşmış İngiliz kurumu olan Ciddi Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu'nun da dikkatini çekebilir. Kulüp, bu türden herhangi bir ihlalde bulunduğunu kesin bir dille reddediyor.



