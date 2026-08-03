Uluslararası Futbol Federasyonu başkanının etrafındaki krizin tırmandığını yansıtan dikkat çekici bir gelişmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dosyaya bizzat müdahale ederek Gianni Infantino ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi ve Dünya Kupası'nın ticari haklarının özel sektör yatırımcılarına açılması projesine açıkça karşı olduğunu dile getirdi.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Macron, görüşme sırasında dünya futbolunun idari organları içinde geniş çaplı itirazlara yol açan ve sonunda Infantino'yu planından geri adım atmaya iten bu tartışmalı reforma kesin bir şekilde karşı olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Infantino'yu aramakla yetinmedi; aynı zamanda Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe ile de temasa geçerek, projeye karşı muhalefet kampanyasına öncülük eden Avrupa Futbol Birliği "UEFA" ile başkanı Aleksander Ceferin'in savunduğu tutuma tam destek verdiğini belirtti.

Fransa hükümetine yakın bir kaynak spor gazetesine, "Cumhurbaşkanı, tıpkı özellikle dayanışma ve sportif liyakat ilkelerini sorgulayan Avrupa Süper Ligi projesine şiddetle karşı çıktığı gibi, bu meseleye de aktif olarak dahil oluyor" dedi.

Macron'un doğrudan müdahalesi, FIFA'nın kararlarının şeffaflığı ve ticari yönelimleri konusunda giderek artan eleştirilerle karşı karşıya olduğu bir dönemde, dünya futbolunun özelleştirilmesi girişimlerine dair Avrupa'daki endişenin büyüklüğünün bir göstergesi sayılıyor.

"FIFA Forward Enterprise" projesi, Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir kısmının özel bir yatırım fonuna satılmasını hedefliyordu. Milyarlarca dolar getirmesi beklenen bu anlaşma, dünyanın en önemli futbol turnuvası üzerindeki kontrolün kaybedilmesine yönelik endişelere yol açtı.

Macron'un tutumu, 2021 yılında büyük bir taraftar ve siyasi baskı nedeniyle piyasaya sürülmesinden günler sonra çöken ve Avrupa futbolunda adalet ile rekabet ilkeleri açısından bir tehdit olarak görülen Avrupa Süper Ligi projesine yönelik önceki muhalefetiyle tutarlılık gösteriyor.

Bu gelişmeler, özellikle FIFA yönetiminde köklü reformlar yapılmasını ve uluslararası örgütün başkanlığını devraldığından bu yana benimsediği ticari yönelimlerin gözden geçirilmesini talep eden seslerin artmasıyla birlikte, Infantino'yu zor bir duruma sokuyor.