Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, bugün perşembe günü Yeşil Burun Adaları'nda 54 Afrika federasyonunun başkanlarıyla bir araya gelerek, FIFA'nın kıtaya yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, Infantino'nun konuşması açık bir siyasi nitelik taşıyordu; zira bu konuşma FIFA başkanlık seçimlerine aylar kala ve uluslararası birliğin turnuva gelirlerinden bir pay satma projesinin başarısızlığının ardından geldi.

FIFA Başkanı, kıtadaki futbolun geleceğine ayrılmış eşi görülmemiş bir sempozyumda bir araya gelen CAF üyesi federasyonların liderlerine hitap etti.

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İtalyan-İsviçreli yetkili şunları söyledi: "FIFA Başkanı olarak, son 10 yılda Afrika futbolundaki bu devrime sizlerle birlikte katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum."

Infantino, 2016 yılındaki seçilişinden bu yana aktarılan yatırımların büyüklüğünü ele alarak, "FIFA Forward" programının 124 proje ve diğer çeşitli uygulamalar aracılığıyla 10 yıl içinde Afrika'da 1 milyar dolarlık yatırım yapılmasını sağladığını açıkladı.

Gönül alma girişimi

Infantino, temmuz ayında vazgeçtiği, FIFA turnuvalarında bir pay satma projesine açıkça değinmeden, çekincelerini dile getiren federasyonlarla diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Özellikle Dünya Kupası gelirlerini kapsayan bu girişim, Avrupa ve Kuzey Amerika'da güçlü bir muhalefetle karşılaşmış ve iki kıtadaki birçok federasyonu, Infantino'nun gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde yeni bir döneme adaylığına verdikleri desteği geri çekmeye itmişti.

Infantino şunları söyledi: "Endişeler dile getirildiğinde, bunlara yanıt vermeliyiz. FIFA'da bunu her zaman diyalog ruhuyla, açık kollarla, açık yürekle ve açık zihinle yapıyoruz. Her zaman daha iyisini yapabiliriz."

Afrika futbolunun gelişimini övdü ve son Dünya Kupası'na kıtadan 10 milli takımın katılmasını "tüm Afrika için bir başarı" olarak değerlendirdi. FIFA'nın, Afrika futbolunun ilerlemesini ve "dünya futbolunun zirvesine" ulaşmasını mümkün kılmak için "gerekli kaynakları ve finansmandaki artışları" aramayı sürdüreceğinin sözünü verdi.

FIFA Başkanı ayrıca Afrika Futbol Konfederasyonu'nu, kıtanın futbol yapılarını ve milli takımlarını güçlendirmeyi sürdürmek amacıyla önceliklerini belirlemeye davet etti.

Kongre, Infantino'ya stratejik bir kürsü sağladı; zira 54 Afrika federasyonu başkanı, FIFA başkanlık seçimlerinde oyların dörtte birinden fazlasını temsil ediyor.



