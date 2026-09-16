Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, Faslı oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli'yi, Ceuta şehrinin sakinlerine destek amaçlı bir girişime katılması nedeniyle sosyal medya üzerinden maruz kaldığı saldırının ardından güçlü bir şekilde savundu ve futbol ile siyasi anlaşmazlıkların birbirinden ayrılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Villarreal ve Real Betis, Pazartesi günü "La Cerámica" stadının sahasına, Ceuta sakinlerine yönelik bir dayanışma girişimi çerçevesinde "Hepimiz Ceutalıyız" logosunu taşıyan formalarla çıkmıştı.

Ezzalzouli'nin bu formayla görünmesi, Fas'ta doğan ve İspanya'nın Elche şehrinde büyüyen oyuncunun, Faslı takipçiler tarafından sosyal medya üzerinden bir dizi eleştiri, hakaret ve tehdide maruz kalmasına yol açtı. Bu durum, oyuncunun saldırı dalgasını durdurmaya çalışmak amacıyla "Instagram" hesabında paylaştığı tek fotoğrafı silmesine neden oldu.

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Birkaç saat sonra Fas Milli Takımı oyuncusu, olay karşısındaki tutumunu açıkladığı bir bildiri yayımladı ve girişimin siyasi bir nitelik taşımadığını ya da Fas'a yönelik herhangi bir hakaret içermediğini vurguladı.

Ezzalzouli şunları söyledi: "Öncelikle bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum: Ceuta şehri sakinleriyle ilgili forma hiçbir zaman siyasi bir amaçla ya da halkıma, Fas halkına hakaret etmek için kullanılmadı. Bu forma, zor koşullardan geçtikten sonra, milliyetleri ne olursa olsun şehrin sakinlerine ve halkına destek olmak için sosyal bir nitelik taşıyordu."

Şöyle ekledi: "Bu, kimseye yönelik bir özür değil ve bu meseleyi ülkeme olan sevgimi sorgulamak için kullanmak isteyen herkes bunu yapmakta özgürdür. Her gün başım dik yaşamaya devam edeceğim ve köklerimi gururla ve fedakârlıkla temsil etmeyi sürdüreceğim."

"Siyaset ayırır, futbol birleştirir"

Çarşamba günü Getafe maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Pellegrini, kriz hakkındaki görüşünü açıkladı ve Ezzalzouli ile konuştuğunu belirttikten sonra, futbol ile siyaset arasındaki ilişkiye dair daha geniş bir mesaj verdi.

Şilili teknik direktör, İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı ifadelerinde şunları söyledi: "Abdessamad ile konuştum, tüm oyuncularla konuşuyorum. Kolay bir durum değil, ama Abdessamad'ın son derece önemli bir yanıt verdiğini düşünüyorum."

Şöyle ekledi: "Görüşümü yalnızca bu olay nedeniyle değil, futbolun ve siyasetin temsil ettiği şey nedeniyle söyleyeceğim. Futbol, birliğin unsurlarından biridir. Kimse yanında duran kişinin siyasi ideolojisiyle ilgilenmez, çünkü herkes aynı takımı destekler."

Pellegrini şöyle devam etti: "Futbol asla bir ayrılık sebebi olmamalı, aksine bir birlik aracı olmalıdır. Siyaset ayırır, futbol birleştirir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı uygunsuz yorumları ayırmaya çalışmamız gerekiyor. Farklı açılardan analiz edilebilecek bir olay yaşandı; bırakalım siyasetçiler onu analiz etsin, sporcular da kulüpleri aracılığıyla tüm ülkeleri birleştirmeye devam etsin."

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