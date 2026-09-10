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imago-sport-1082386118.jpgSports Press Photo

Çeviri:

Siyahlarla: Yaisle'nin keşfi, Ahly'ye karşı isyan yolculuğunun başlangıcı mı oldu?

M. Jaissle
M. Pusic
M. Goncalves
Al Ahli - Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Premier Lig
Almanya
Hollanda
Brezilya
Suudi Arabistan

Racing'de yeni bir kriz

Suudi Al Ahli'nin içinde yeni bir kriz kokusu yayılıyor. Sebebi Hollandalı teknik direktör Marino Pusic; başrolde ise takımın eski Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'nin keşiflerinden biri var.

Konu, Al Ahli'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Matheus Gonçalves ile ilgili. Gonçalves, Pusic'in bu sezon başında Alman meslektaşının yerine Al Ahli'nin başına geçmesinden bu yana başvurduğu seçenekler arasında yer almıyor.

Gonçalves, "X" sitesindeki kişisel hesabından muğlak ve öfkeli bir mesaj paylaşarak şunları yazdı: "Yine mi? Bunu anlamam imkânsız."

Ancak Brezilyalı oyuncu bu muğlak mesajla yetinmedi; "Instagram" sitesindeki hesabının fotoğrafını siyaha çevirdi ve Al Ahli forması ile göründüğü fotoğrafları kaldırdı.

Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Gonçalves'in bu davranışları, Pusic'in planlarından tamamen dışlanmasının gölgesinde geldi. Oyuncu, Al Ahli'nin Suudi Roshn Ligi'ndeki son 5 maçında kadroya alınmadı.

Görünüşe göre bu durum, "El Raki"nin yarın cuma günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Roshn Ligi'nin yedinci haftasında El Hazm ile karşılaşacağı maçta da tekrar edecek.

21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Flamengo'dan katıldığında Jaissle'nin en dikkat çeken keşiflerinden biriydi. Takımla 34 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol atmayı ve aynı sayıda asist yapmayı başardı.

Buna karşılık Gonçalves, bu sezonun başından bu yana yalnızca iki maçta, ikisinde de yedek olarak toplam 38 dakika süre aldı; herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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