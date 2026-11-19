Suudi Arabistan'daki futbolseverler, özellikle de Roshn Suudi Ligi'nde, son birkaç yılda çok daha heyecanlı bir hal alan Al Ahli-Al Nassr karşılaşmasıyla yeni bir klasiği sabırsızlıkla bekliyor.

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Al Nassr, yarın cuma günü Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al Ahli'ye konuk olacak . Karşılaşma, Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenmişti.

Mücadelenin, özellikle iki takım arasında oynanan son klasiklerde yaşanan çok sayıda olayın ardından kesinlikle heyecan dolu geçmesi bekleniyor.

Al Nassr üstünlüğü

Saha içinde son yıllarda üstün taraf Al Nassr. Başkent ekibi, Al Ahli ile oynadığı karşılaşmalarda rakibine açık ara üstünlük kurmuş durumda.

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Son 10 maçta Al Nassr 6 galibiyet alırken Al Ahli yalnızca 1 kez kazandı, kalan 3 maç ise berabere sona erdi.

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Bu maçlarda Al Nassr oyuncuları Al Ahli filelerine 25 gol gönderirken Al Ahli oyuncuları 17 gol attı.

Kupalar Al Ahli'nin

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Ancak berabere biten üç maçtan biri, Al Ahli'ye Al Nassr karşısında doğrudan bir kupa getirdi. Al Ahli, 2025 Suudi Süper Kupa finalini penaltılarla kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Bu zafer, Al Ahli'nin 10 yıllık aradan sonra Suudi Süper Kupa'daki ilk, tarihindeki ise ikinci şampiyonluğu oldu. İşin ilginç yanı, kulübün bir önceki şampiyonluğunda da kurbanlardan biri Al Nassr'dı.

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Al Ahli, Mayıs 2016'da Al Nassr'ı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek Hadimü'l-Haremeyn Kupası'nı son kez kazanmış, ardından Süper Kupa'da da Al Hilal'i yenmişti.

Hatta Al Ahli, Kral Kupası'ndaki bir önceki şampiyonluğunu da Mayıs 2012'de yine Al Nassr'ı 4-1 yenerek elde etmişti.

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Siyah gözlüklerin klasiği

Saha içindeki bu sert rekabet, iki kulübün taraftarları arasındaki gerginliği de artırdı. Bu gerginlik, özellikle Al Ahli'nin 2022'de Suudi Birinci Lig'e düşmesinin ardından iyice tırmandı.

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Al Nassr taraftarları bu küme düşmeyi, her fırsatta Al Ahli ile dalga geçmek için kullandı. Bu durum özellikle iki takımın doğrudan karşı karşıya geldiği maçlarda öne çıktı. Bunun son örneği, geçen sezon ligin 30. haftasında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından yaşandı.

Maçın bitiminde, başta Fransız Mohamed Simakan ve Kingsley Coman olmak üzere birçok Al Nassr oyuncusu güneş gözlüğü taktı. Bu görüntünün amacı, Al Ahli'nin küme düşmesiyle alay etmekti.

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Bu tür atışmalar ilk kez yaşanmıyordu. Kriz, yaklaşık dört buçuk yıl önce, Al Ahli'nin Roshn Ligi'nden düşmesiyle eş zamanlı olarak başlamıştı.

O dönemde, Al Nassr'ın stadyumuna sponsor olan ünlü bir sipariş teslimat uygulaması, Birinci Lig maçlarının gündüz oynandığı gerekçesiyle güneş gözlüğü kullanarak küme düşen Al Ahli ile alay eden bir reklam yayımlamıştı.

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O tarihten bu yana siyah gözlükler, Al Ahli-Al Nassr klasiklerinin simgesi haline geldi. Bunun nedeni, Al Nassr taraftarlarının ve oyuncularının bu maçlarda sürekli olarak gözlük takması.

Demiral'in klasiği

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Bu provokasyonlar, Al Ahli'nin Türk savunma oyuncusu Merih Demiral'ın gözünden kaçmadı. Demiral da özellikle iki takım arasında geçen nisan ayında oynanan son maçta Al Nassr taraftarlarını kışkırtmaktan geri durmadı.

O maçta birçok Al Nassr oyuncusuyla tartışan Demiral, başkent ekibiyle AFC Şampiyonlar Ligi Elit'i kazanamadığı için dalga geçti. Üstelik maç, Al Ahli'nin bu turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu elde etmesinin hemen ardından oynanmıştı.

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Olay bununla da sınırlı kalmadı. Türk savunmacı, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımla ilk kupasını kazanması için hakemlerin Al Nassr'ı kolladığını öne sürdüğü olay yaratan açıklamalar yaptı.

Bu davranışları nedeniyle Demiral, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ağır cezalar aldı. Bunların en önemlileri 1 maç men cezası ve 165 bin Suudi riyali para cezasıydı.

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İki takım, bu olaylı maçtan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu da klasiği çok daha sıcak bir hale getirecek.

Titreyen ellerin klasiği

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Tüm bu ilginç olayların yanı sıra klasik, iki takımın teknik direktörleri, Avustralyalı Ange Postecoglou ve Hollandalı Marino Pušić için de kulüplerindeki konumları nedeniyle büyük önem taşıyor.

Postecoglou'nun Al Nassr'da iyi sonuçlar aldığı doğru. Ancak AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının ilk haftasında BAE ekibi Al Ain'e 1-4'lük ağır bir yenilgi almasının ardından sert eleştirilerin hedefi oldu.

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Bazıları Avustralyalı teknik adamı, Al Nassr'ı geçen sezon Roshn Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıyan selefi Portekizli Jorge Jesus ile kıyasladı. Bu da onun üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan Pušić, özellikle takımın Roshn Suudi Ligi'ndeki inişli çıkışlı sonuçları nedeniyle Al Ahli taraftarlarının büyük öfkesiyle karşı karşıya. Takım 11 maçın 4'ünü kaybetti ve puan tablosunda 6. sırada bulunuyor.

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Hollandalı teknik adama yönelik eleştiriler, taraftarların transferine karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'nın Şahtar Donetsk takımında birlikte çalıştığı Ukraynalı orta saha Artem Bondarenko'nun kadroya katılmasıyla daha da arttı.

Bardağı taşıran son damla ise Roshn Suudi Ligi'nde Al Shabab'a karşı alınan 1-6'lık yenilgi oldu. Bu sonuç, Al Ahli taraftarlarını Hollandalı teknik adamın görevden alınması için geniş çaplı bir kampanya başlatmaya yöneltti. Ancak bu talep şu ana kadar karşılık bulmadı.

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Bu koşullar her iki teknik adamı da baskı altına sokuyor. İkisi de taraftar öfkesinin daha da büyümesinden çekindiği için yenilgiden kaçınmaya çalışacak. Zira bu öfke, ikisinden birinin yeni takımındaki serüvenini erkenden sona erdirebilir.