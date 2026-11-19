Suudi Arabistan'daki futbolseverler, Roshn Suudi Ligi'nde yeni bir klasiği heyecanla bekliyor. Al Ahli ile Al Nassr, son birkaç yılda çok daha heyecanlı bir hal alan bir maçta karşı karşıya gelecek.

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Al Nassr, yarın cuma günü Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al Ahli'ye konuk olacak . Bu karşılaşma, Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenmişti.

İki takım arasında oynanan son klasiklerde yaşanan çok sayıda olayın ardından bu maçın da büyük heyecana sahne olacağı kesin.

Al Nassr üstünlüğü

Saha içinde son yıllarda üstün taraf olanın Al Nassr olduğunu söylemek mümkün. Başkent ekibi, ikili rekabette Al Ahli'ye karşı açık ara önde.

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Son 10 maçta Al Nassr 6 galibiyet alırken Al Ahli yalnızca 1 kez kazandı, kalan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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Bu maçlarda Al Nassr'ın oyuncuları Al Ahli fileleri 25 kez havalandırırken Al Ahli'nin oyuncuları 17 gol attı.

Kupalar Al Ahli'nin

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Ancak beraberlikle biten üç maçtan biri, Al Ahli'ye Al Nassr karşısında doğrudan bir kupa kazandırdı. Bu kupa 2025 Suudi Süper Kupası'ydı ve Al Ahli maçı penaltı atışlarıyla kazanmayı başardı.

Bu, Al Ahli'nin 10 yıllık aradan sonra kazandığı ilk Suudi Süper Kupası ve tarihindeki ikinci Süper Kupa şampiyonluğuydu. İşin ilginç yanı, Al Nassr bir önceki şampiyonlukta da kurbanlardan biri olmuştu.

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Al Ahli, Mayıs 2016'da Hadimü'l-Haremeyn Kupası'nı son kez kazanmış, finalde Al Nassr'ı uzatmalarda 2-1 yenmişti. Ardından Süper Kupa'da Al Hilal'i mağlup etmişti.

Al Ahli'nin Kral Kupası'ndaki sondan bir önceki şampiyonluğu da yine Al Nassr karşısında geldi. Al Ahli, Mayıs 2012'de rakibini 4-1 yenerek kupayı kaldırmıştı.

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Siyah gözlük klasiği

Saha içindeki bu sert rekabet, iki kulübün taraftarları arasındaki gerilimi de körükledi. Bu gerilim özellikle Al Ahli'nin 2022'de Suudi Arabistan 1. Ligi'ne düşmesinin ardından daha da arttı.

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Al Nassr taraftarları bu küme düşmeyi her fırsatta Al Ahli ile dalga geçmek için kullandı. Bu durum özellikle iki takımın doğrudan karşılaştığı maçlarda kendini gösterdi. Bunun son örneği, geçen sezon ligin 30. haftasında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından yaşandı.

Maçın bitiminde, başta Fransız Mohamed Simakan ve Kingsley Coman olmak üzere Al Nassr'ın birçok oyuncusu güneş gözlüğü taktı. Bu görüntüyle Al Ahli'nin küme düşmesiyle alay etmek amaçlanıyordu.

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Bu tür sürtüşmeler ilk kez yaşanmıyordu. Kriz, Al Ahli'nin Roshn Suudi Ligi'nden düşmesiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 4,5 yıl önce başlamıştı.

O dönemde Al Nassr'ın stadyumuna sponsor olan ünlü bir sipariş teslimat uygulaması, küme düşen Al Ahli ile güneş gözlüğü üzerinden alay eden bir reklam yayımlamıştı. Gerekçe olarak da 1. Lig maçlarının gündüz oynanması gösterilmişti.

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O günden bu yana siyah gözlükler, Al Ahli ile Al Nassr arasındaki klasiklerin simgesi haline geldi. Bunun nedeni, Al Nassr taraftarlarının ve oyuncularının bu maçlarda sürekli olarak siyah gözlük takması.

Demiral klasiği

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Bu provokasyonlar, Al Ahli'nin Türk stoperi Merih Demiral'ın da gözünden kaçmadı. Demiral da Al Nassr taraftarlarını tahrik etmeye özen gösterdi. Bu durum özellikle iki takım arasında geçen nisan ayında oynanan son maçta göze çarptı.

O maçta Demiral, Al Nassr'ın birçok oyuncusuyla tartıştı ve başkent ekibiyle AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğu kazanamadığı için dalga geçti. Üstelik maç, Al Ahli'nin bu turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu kazanmasının hemen ardından oynanmıştı.

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Olay bununla da sınırlı kalmadı. Türk stoper, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımla ilk kupasını kazanması için hakemlerin Al Nassr'ı kolladığını öne süren olay yaratan açıklamalar yaptı.

Bu davranışları nedeniyle Demiral, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ağır cezalar aldı. Bunların başında 1 maç men cezası ve 165 bin Suudi riyali para cezası geliyordu.

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Bu karşılaşma, söz konusu olaylı maçın ardından iki takımın ilk kez karşı karşıya geleceği maç olacak. Bu da klasiği daha da kızıştıracak.

Titreyen eller klasiği

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Tüm bu olaylı gelişmelerin yanı sıra klasik, iki takımın teknik direktörleri Avustralyalı Ange Postecoglou ve Hollandalı Marino Pušić için de kulüplerindeki durumları nedeniyle büyük önem taşıyor.

Postecoglou'nun Al Nassr ile iyi sonuçlar aldığı doğru. Ancak Avustralyalı çalıştırıcı, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının ilk haftasında BAE ekibi Al Ain'e 4-1 yenilmesinin ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

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Bazıları Avustralyalı teknik adamı, geçen sezon Al Nassr'ı Roshn Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıyan selefi Portekizli Jorge Jesus ile kıyasladı. Bu da onun üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan Pušić, Al Ahli taraftarlarının büyük öfkesiyle karşı karşıya. Bunun başlıca nedeni, takımın Roshn Suudi Ligi'ndeki inişli çıkışlı sonuçları. Al Ahli 11 maçın 4'ünü kaybetti ve puan durumunda 6. sıraya geriledi.

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Hollandalı teknik adama yönelik eleştiriler, taraftarların karşı çıkmasına rağmen Ukraynalı orta saha Artem Bondarenko'nun transfer edilmesiyle daha da arttı. Bondarenko, daha önce Ukrayna ekibi Şahtar Donetsk'te onunla birlikte çalışmıştı.

Bardağı taşıran son damla, Roshn Suudi Ligi'nde Al Shabab'a karşı alınan 6-1'lik yenilgi oldu. Bu sonuç, Al Ahli taraftarlarını Hollandalı teknik adamın görevden alınması için geniş çaplı bir kampanya başlatmaya yöneltti. Ancak bu talep şimdiye kadar karşılık bulmadı.

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Bu koşullar her iki teknik direktörü de baskı altına sokuyor. İkisi de taraftar öfkesinin büyümesinden çekindiği için yenilgiden kaçınmaya çalışacak. Zira bir yenilgi, ikisinden birinin yeni takımındaki serüvenini erkenden sona erdirebilir.