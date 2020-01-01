Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Demir Grup Sivasspor, 2020-21 UEFA Avrupa Ligi sezonunda I Grubunda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel-Aviv ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar belirlendi.
Kuraya dördüncü torbadan katılan Rıza Çalımbay'ın ekibi, ilk torbadan İspanyol ekibi Villarreal'i, ikinci torbadan Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı ve üçüncü torbadan İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i çekti.
Türkiye'yi 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise Sivasspor temsil edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grupları
|A GRUBU
|B GRUBU
|C GRUBU
|D GRUBU
|Roma
|Arsenal
|Bayer Leverkusen
|Benfica
|Young Boys
|Rapid Wien
|Slavia Prag
|Standard Liege
|Cluj
|Molde
|Hapoel Beer Sheva
|Rangers
|CSKA Sofya
|Dundalk
|Nice
|Lech Poznan
|E GRUBU
|F GRUBU
|G GRUBU
|H GRUBU
|PSV
|Napoli
|Braga
|Celtic
|PAOK
|Real Sociedad
|Leicester City
|Sparta Prag
|Granada
|AZ Alkmaar
|AEK
|Milan
|Omonoia
|Rijeka
|Zorya Luhansk
|Lille
|I GRUBU
|J GRUBU
|K GRUBU
|L GRUBU
|Villarreal
|Tottenham
|CSKA Moskova
|Gent
|Karabağ
|Ludogorets
|Dinamo Zagreb
|Kızılyıldız
|Maccabi Tel-Aviv
|LASK
|Feyenoord
|Hoffenheim
|Sivasspor
|Antwerp
|Wolfsberg
|Liberec
UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde perde 22 Ekim'de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.
1. Hafta: 22 Ekim
2. Hafta: 29 Ekim
3. Hafta: 5 Kasım
4. Hafta: 26 Kasım
5. Hafta: 3 Aralık
6. Hafta: 10 Aralık
UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?
2020-21 UEFA Avrupa Ligi finaline Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 26 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.