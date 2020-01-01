Avrupa Ligi

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Goal Türkiye
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UEL Draw
Getty Images
Türkiye'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcisi Demir Grup Sivasspor'un gruplardaki rakipleri belli oldu.

Demir Grup Sivasspor, 2020-21 UEFA Avrupa Ligi sezonunda I Grubunda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel-Aviv ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar belirlendi.

Kuraya dördüncü torbadan katılan Rıza Çalımbay'ın ekibi, ilk torbadan İspanyol ekibi Villarreal'i, ikinci torbadan Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı ve üçüncü torbadan İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i çekti.

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    Türkiye'yi 2020-21 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise Sivasspor temsil edecek.

    Haberin devamı aşağıda

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grupları

    A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU
    Roma Arsenal Bayer Leverkusen Benfica
    Young Boys Rapid Wien Slavia Prag Standard Liege
    Cluj Molde Hapoel Beer Sheva Rangers
    CSKA Sofya Dundalk Nice Lech Poznan
    E GRUBU F GRUBU G GRUBU H GRUBU
    PSV Napoli Braga Celtic
    PAOK Real Sociedad Leicester City Sparta Prag
    Granada AZ Alkmaar AEK Milan
    Omonoia Rijeka Zorya Luhansk Lille
    I GRUBU J GRUBU K GRUBU L GRUBU
    Villarreal Tottenham CSKA Moskova Gent
    Karabağ Ludogorets Dinamo Zagreb Kızılyıldız
    Maccabi Tel-Aviv LASK Feyenoord Hoffenheim
    Sivasspor Antwerp Wolfsberg Liberec

    UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman?

    UEFA Avrupa Ligi'nde perde 22 Ekim'de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.

    1. Hafta: 22 Ekim
    2. Hafta: 29 Ekim
    3. Hafta: 5 Kasım
    4. Hafta: 26 Kasım
    5. Hafta: 3 Aralık
    6. Hafta: 10 Aralık

    UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?

    2020-21 UEFA Avrupa Ligi finaline Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 26 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.

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