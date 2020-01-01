Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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AA
Demir Grup Sivasspor, geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.
Tarihinde ilk deva UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak ve 1., 2. ve 3. torba ekipleriyle eşleşecek.
Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri, play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 2 Ekim Cuma günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar
Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına katılmaya hak kazanan takımlar UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki sıralarına göre şöyle:
- Arsenal
- Roma
- Napoli
- Benfica
- Bayer Leverkusen
- Villarreal
- CSKA Moskova
- Braga
- Sparta Prag
- Rapid Wien
- Leicester City
- Real Sociedad
- AZ Alkmaar
- Feyenoord
- Hoffenheim
- Zorya
- Lille
- Nice
- Antwerp
- Sivasspor
- Wolfsburg