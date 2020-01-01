Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Grup aşamalarında mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekibin muhtemel rakipleri kimler?

Demir Grup , geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA 'nde grup aşamalarına doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

Tarihinde ilk deva UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak ve 1., 2. ve 3. torba ekipleriyle eşleşecek.

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri, play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 2 Ekim Cuma günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar

Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına katılmaya hak kazanan takımlar UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki sıralarına göre şöyle: